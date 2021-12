Vianočné nákupy bez zhonu a komfortne? Tu je návod, ako na to

Jednou z tých milých, no zároveň i pomerne náročných aktivít, je nakupovanie vianočných darčekov. Aupark Bratislava ponúka riešenia, s ktorými budú tohtoročné nákupy zábavou. Vyskúšajte jeho službu nákupný vianočný poradca či nákupní asistenti, alebo stavte na darčekovú kartu centra.

Nelámte si hlavu a poraďte sa, zadarmo

Premýšľate nad tým, čo dať tento rok blízkym pod stromček a nápady neprichádzajú? Teraz si už hlavu lámať nemusíte. Aupark Bratislava ponúka pre všetkých záujemcov bezplatnú unikátnu službu – nákupný poradca. Či už hľadáte vianočné alebo narodeninové darčeky pre celú rodinu a priateľov, dokonalý outfit na špeciálnu príležitosť, alebo potrebujete oživiť svoj šatník, osobný online nákupný tím je vám k dispozícii a pomôže vám s nákupom aj v aktuálnej situácii.

Ilustračné foto Zdroj: Aupark

Postup je jednoduchý. Zákazník potvrdí na webe www.nakupnyporadca.com svoj záujem o službu a vyplní formulár s otázkami (napríklad pre koho nakupuje, preferované značky a ďalšie detaily). Následne sa dohodne konzultácia s nákupným poradcom, dvorným stylistom Auparku Bratislava, Alexom Lindovom a Nikolasom Tichým. Tí pripravia zoznam podľa želania zákazníka a spoja sa s ním prostredníctvom aplikácie Whatsapp alebo Facetime, kde mu predstavia nákupný zoznam. Zájdite na stránku nákupného poradcu a jednoducho formou si dohodnite spoluprácu. Pri stromčeku budete tento rok za hviezdu.

S vianočnými darčekmi sa už nemusíte „vláčiť“ sami

Jedna vec je nakúpiť tie správne darčeky, vec druhá, dopraviť ich domov. Teraz si aj túto časť vianočných nákupov môžete zjednodušiť a urobiť komfortnejšou. Využite službu petržalského nákupného centra, ktoré myslí na svojich návštevníkov aj v tomto ohľade a snaží sa im náročné obdobie pred Vianocami spríjemniť najlepšie, ako sa dá.

Shopping asistenti, mladí elegantní muži, vám radi pomôžu s vianočným nákupom a ponesú tašky za vás. A to kam budete potrebovať, či už k autu alebo na zastávku. Stačí zájsť pred prevádzku Swarovski (na prízemí, hneď pri hlavnom vchode do centra), kde na vás bude čakať hosteska, ktorá vám ochotne poskytne všetky informácie nielen k nákupným asistentom, ale aj k službe nákupný poradca. Prečo si neuľahčiť život? Obzvlášť, ak vezmeme do úvahy, že je služba bezplatná.

Ilustračné foto Zdroj: Aupark

Darčeková karta, ktorá plní všetky želania

V neposlednom rade si obľúbené nákupné centrum pripravilo pre svojich zákazníkov aj praktické potešenie v podobe darčekovej karty. Darujte členom rodiny i priateľom originálnu darčekovú kartu, teraz v limitovanej vianočnej edícii, ktorá plní všetky nákupné želania. Zakúpiť ju môžete jednoducho, stačí si ju vyzdvihnúť na infopulte v centrálnej zóne, na prízemí Auparku Bratislava. Darčekovú kartu je možné využiť v ktoromkoľvek z obchodov Auparku Bratislava. Voliteľná je aj jej samotná výška, kartu viete venovať s kreditom v rozmedzí od 10 až po 250 €.