Tráviaci trakt psov je celkom konzervatívny a prenášanie našich ľudských zvykov v stravovaní môže byť pre nich problémom. Psy sú zvyknuté na svoju stravu a hlavne na pravidelnosť. Vďaka tomu ich trávenie funguje, ako má. Psy sú však súčasťou našej rodiny, dôverujú nám, a keď vidia, že my niečo jeme, tak nemajú problém to tiež ochutnať. Ale pes je iný živočíšny druh a niektoré potraviny či pochutiny, ktoré nám pripadajú normálne, im môžu spôsobiť značné tráviace ťažkosti. Preto musíme pri príprave jedla pre psy aj počas sviatkov myslieť na to, že ľudská strava nie je pre nich vhodná a akákoľvek výraznejšia zmena oproti jeho tradičnému spôsobu stravovania môže psíkovi spôsobiť ťažkosti.

Slávnostná večera pre vášho psíka

Ak chceme psíkovi urobiť na Štedrý večer špeciálne menu, samozrejme môžeme. Základ by ale malo tvoriť krmivo, na ktoré je zvyknutý po celý rok. A tú špeciálnu súčasť jeho menu by mohli tvoriť psie maškrtky. Nezabudnite však ani na pravidelný príjem čerstvej vody. Už strata 10 % telesných tekutín môže podľa britského Waltham Petcare Science Institute, s ktorým spolupracuje na príprave stravy pre našich domácich miláčikov aj značka Pedigree, spôsobiť suchú pokožku, ale aj závažnejšie ťažkosti, ako je vyšší krvný tep a vyššiu telesnú teplotu.

Z nášho štedrovečerného stola mu môžeme dať ochutnať kapra, ale pozor na kosti a určite dajte dole trojobal. Aj kapra by však mal psík dostať len ako pochúťku, nie ako hlavný chod. Čo by však určite nemal jesť, je čokoláda, hrozienka alebo orechy. Už 20 mg čokolády na kg telesnej hmotnosti môže byť pre psa smrteľných. Toxicky naň pôsobí aj hrozno, cibuľa alebo makadamové orechy.

Čo patrí do vianočného menu vášho psíka

bežné krmivo

pochúťky max. 10 - 15 % z dennej kŕmnej dávky

čistá voda

z nášho štedrovečerného menu iba kapor bez kostí a trojobalu

Domácemu miláčikovi určite nedávajte

kapustnicu, zemiakový šalát

vianočné pečivo a zákusky

čokoládu

hrozno a hrozienka

makadamové orechy

cibuľu

Vianočné koláčiky radšej úplne vynechajte

Obsahujú veľa cukru, ktorý v tráviacom trakte psa môže spôsobiť nafukovanie a hnačky dietetického pôvodu. Všetky psy síce majú tendenciu „drankať“ od svojho pána, keď vidia, že si práve na niečom pochutnáva, ale tomu sa dá predísť správnou výchovou.

Pes by mal dostávať svoju stravu v pravidelnom čase na rovnakom mieste a maškrty by mal dostávať za odmenu pri výcviku alebo keď správne urobí niečo, čo po ňom chceme. A už vôbec by sme nemali psovi dávať niečo pod zub z nášho stolu. Ak teda od začiatku správne nastavíme pravidlá, vyhneme sa „psím očiam“ pri stole, a to aj počas sviatkov.

Ako vybrať darček pre psíka pod stromček?

Určite ho poteší kvalitná hračka, alebo pochúťka určená práve pre psov. Značka Pedigree v spolupráci s odborníkmi na výživu a veterinármi z britského Waltham Petcare Science Institute vytvorila zdravé maškrty Pedigree Ranchos rôznych tvarov, veľkostí a textúr, ktoré budú vášmu domácemu miláčikovi určite chutiť.

Najlepším darčekom však pre vášho psíka psa bude, keď si na neho nájdete dostatok času aj počas sviatočných dní a budete sa s ním hrať, alebo pôjdete na dlhú prechádzku.