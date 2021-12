Deti z Centier pre deti a rodiny prežívajú od začiatku pandémie náročné časy. Obdobie izolácií veľmi zle vplýva na ich psychické zdravie, kvôli zavretým školám im chýba socializácia a ľudský kontakt, častokrát sa z karanténnych dôvodov nemôžu stretávať so svojimi blízkymi. Náročné to majú aj rodiny v núdzi, kde živitelia prišli o príjem a len ťažko sa im hľadá nová práca. Hrozí im strata bývania a s tým spojené odobratie detí do ústavnej starostlivosti. Úzkosť to spôsobuje aj rodičom, pre ktorých predstavuje strata dieťaťa nočnú moru.

Dopady týchto nočných môr vyrovnáva Úsmev ako dar, ktorý počas roka organizuje podujatia a akcie, aby sa deti mohli stretávať medzi sebou a nadväzovať nové priateľstvá. Medzi tie najznámejšie patrí Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar, na ktorom sa tento rok opäť pár detí zišlo, i keď kvôli obmedzeniam len v limitovanom počte. Deti z celého Slovenska si 39. ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar budú môcť vychutnať aspoň v televízii, a to na Štedrý deň o 12:00 na RTVS.

„V tomto neľahkom období sa snažíme rodinám a deťom v núdzi pomôcť ako najlepšie vieme a vôbec to nie je ľahké. Našim cieľom je pomôcť, aby rodina zostala pokope a deti vyrastali pri svojich rodičoch,“ opísal situáciu predseda Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Domováci predstavia novú domovácku hymnu Zdroj: Úsmev ako dar

„Milujem deti a s Úsmevákmi mám veľmi dobrý vzťah, takže vždy sa rada zapojím, ak je to pre podporu detí alebo rodín v núdzi. Teraz je tých rodín na Slovensku veľmi veľa, najmä počas covidu. Dúfam, že aspoň trošku im pomôžeme, aby prekonali toto ťažké obdobie, a že sa budú mať lepšie,“ povedala moderátorka Simona Simanová, ktorá je dlhoročnou podporovateľkou Úsmevu. „Všetky deti obdivujem, že situáciu zvládajú a želám im, nech to takto statočne zvládajú aj naďalej.“

Spolu s ňou sa úlohy moderátorov zhostili Katka Brychtová a Juraj Bača, Karin Majtánová a Barbora Krajčírová. Hudobné vystúpenia si okrem neho pripravili aj Robo Opatovský, Peter Cmorik, Majself, Polemic, S hudbou vesmírnou, Ondrej Kandráč, Mária Podhradská s acapella skupinou For You, či Tomáš Buranovský. Na pódiu sa objavia aj bývalí domováci s tanečnou skupinou Urban Ethnic Crew a tanečník Lacko Cmorej.

„Na tomto benefičnom podujatí som bol už niekoľkokrát. Myslím si, že človek je šťastný vtedy, keď robí šťastných ľudí okolo seba. Je veľmi pekná myšlienka myslieť na tých najzraniteľnejších, ktorí potrebujú našu pomoc,“ vyjadril sa o svojom účinkovaní v benefičnom koncerte Ondrej Kandráč. „Deťom prajem, aby našli svoje miesto na tomto svete a aby ľudia okolo nich boli tolerantní.“

Ondrej Kandráč Zdroj: Úsmev ako dar

Pomôcť môžete aj vy

Deti z Centier pre deti a rodiny a rodiny v núdzi môžete podporiť aj vy už tým, že si na Štedrý deň o 12 hod. na Jednotke pozriete Vianočný koncert alebo zaslaním darcovskej esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej SMS v sieti všetkých operátorov je 2 eurá. Viac informácii nájdete na www.usmev.sk.

Vianočný koncert Úsmev ako dar 2021 Zdroj: Úsmev ako dar