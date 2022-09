Prieskum spoločnosti Xiaomi na vzorke 1 156 rodičov detí od 6 do 18 rokov realizovaný v auguste ukázal zaujímavé výsledky. Rodičom záleží nielen na cene, ale napr. aj na rýchlosti nabíjania.

Veľký prieskum deti a mobily. Štvrtina rodičov kúpi prvý smartfón už pri nástupe do školy

Smartfón či tablet sú bežnou súčasťou života drvivej väčšiny ľudí v produktívnom veku, ale aj veľkej časti seniorov. Ale ako sú na tom deti a mládež? Ako a kedy sa prvýkrát zoznamujú s mobilnými technológiami a na čo ich najčastejšie využívajú? Na tieto a ďalšie otázky bol zameraný prieskum spoločnosti Xiaomi medzi viac ako tisíckou rodičov na sociálnej sieti Facebook.

Z prieskumu vyplynulo, že najčastejšie sa prvý mobil dostáva do rúk 8 až 9-ročným deťom (31,4 %), štvrtina opýtaných rodičov tento vek posúva na 10 až 12 rokov (25,7 %). Možno mnohých prekvapí, že viac ako pätina rodičov kúpili alebo plánujú kúpiť prvý smartfón svojmu potomkovi už pri nástupe na základnú školu, teda vo veku 6 až 7 rokov (23,4 %).

Väčšina rodičov kupuje svojim deťom smartfóny do 300 eur

Naopak bez veľkého prekvapenia dopadli výsledky pri otázke, v akej cenovej hladine rodičia kupujú deťom ich prvý mobil. Drvivá väčšina (86,7 %) volí smartfóny s cenou do 300 eur. Len 10,7 % opýtaných dopraje deťom prvý mobil z prémiovej úrovne do 500 eur a 31 z 1 156 (2,7 %) rodičov zvláda za prvý mobil pre potomka zaplatiť sumu od 500 do 1 000 eur.

Vhodnou voľbou pre prvú skupinu rodičov je napríklad Redmi Note 11 Pro za 269 eur, ktorý poteší okrem iného veľkou batériu s podporu rýchleho 67W nabíjania. Skvelou voľbou pre prvý smartfón pre potomka je čerstvé POCO M4 Pro len za 229 eur s 90 Hz Amoled displejom, nadštandardnou batériou alebo čítačkou pamäťových kariet.

Náročnejších rodičov by potom mohli zaujať ešte POCO X4 Pro 5G s až 256 GB pamäte a 120 Hz Amoled displejom s uhlopriečkou 6,67 palca, Snapdragonom 695 a štvoritým fotoaparátom, ktorého primárny snímač má rozlíšenie až 108 Mpix. Pre teenagerov, ktorí ocenia prémiovú triedu, je tu Xiaomi 12X , vlajková loď za dostupnú cenu. Ten práve klesol na veľmi lákavých 549 eur.

Ilustračné foto Zdroj: Xiaomi

Hlavným dôvodom kúpy mobilu je bezpečnosť a kontrola detí

Teda možnosť komunikácie a prípadne kontrola, kde sa potomok nachádza. Ako primárnu motiváciu ku kúpe mobilu to uvádza až 69,7 % rodičov. Druhým najčastejším dôvodom je zábava pre dieťa a tretím tlak okolia.

Hoci by sa mohlo zdať, že smartfón je najčastejšie mobilné zariadenie, ktoré rodičia kupujú svojim deťom, nie je to pravidlo. Kupuje ho 41,2 % opýtaných rodičov. Ale až 38,2 % z nich ako prvé zariadenie pre svoje deti volí radšej tablet a 15 % zas smart hodinky. Notebook je až na štvrtom mieste.

Xiaomi má v portfóliu aj zaujímavé hodinky sú to napríklad Redmi Watch 2 Lite , ktoré športovo založenú ratolesť potešia zabudovaným GPS, meraním tlaku, rozoznávaním 11 režimov cvičenia a výdržou až 9 dní . A rodiča zas poteší, že ich cena práve klesla na 49,90 eur.

Až 71 % rodičov využíva rôzne funkcie ako sledovanie polohy mobilu, kontrolu aplikácií alebo času stráveného pred obrazovkou

Prieskum tiež ukázal, že opýtaní rodičia berú mobilné zariadenie ako pomocníkov, ktorých je však dobré mať pod kontrolou. Polovica z opýtaných (52,8 %) pomocou mobilných technológií zároveň stráži, kde sa ich ratolesti nachádzajú.

Zároveň sú slovenskí rodičia pomerne striktní, čo sa dĺžky používania mobilov týka. Len 24,3 % necháva deťom mobil bez obmedzenia času. Ale presne tretina opýtaných dovolí denne stráviť s mobilom maximálne 3 hodiny, ďalšia tretina len 1 hodinu. A 9 % opýtaných necháva deťom mobil len na nevyhnutný telefonický kontakt.

Rodičia sú nervózni, ak dieťa má vybitý mobil

Pre opýtaných rodičov je veľmi dôležité vedieť, že mobil má dieťa nabitý a použiteľný, respektíve oceňuje funkciu extra rýchleho nabíjania. Polovica opýtaných sa priznala, že občas ich potomkovia odídu do školy alebo z domu s vybitým mobilom alebo sa im vybije počas dňa. A až 81% rodičov je z toho potom podráždených a nespokojných. Preto polovici záleží na rýchlom nabíjaní, ktoré ponúkajú aj smartfóny Xiaomi, Redmi a POCO už od nižšej strednej triedy. Napríklad POCO M4 Pro za necelých 200 eur podporuje 33W nabíjanie či Redmi Note 11 Pro+ 5G dokonca až rekordné 120W nabíjanie, ktorému stačí na plné nabitie len približne 15 minút.

Ilustračné foto Zdroj: Xiaomi