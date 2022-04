Príbeh muža, život ktorého poháňa túžba po pomste.

Amleth (Alexander Skarsgård) bol kedysi dávno synom mocného vikingského kráľa (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), pokiaľ ho zrada a zákerná vražda pripravila nielen o otca, ale aj o strechu nad hlavou. O pár rokov neskôr sa svetom pretĺka ako bezmenný bojovník s jediným cieľom. Vlastnoručne zabiť tých, ktorí ho pripravili o rodinu a šťastnú budúcnosť.

„Tento príbeh potrebuje k životu filmové plátno. Je výpravný v tom najlepšom slova zmysle, natáčali sme v nádherných islandských lokáciách a pri niektorých akčných scénach budete mať pocit, že sa nachádzate v ich epicentre,“ sľubuje Robert Eggers.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

K maximálnej miere autenticity prispel aj rad historikov, špecializujúcich sa na vikingskú éru, s ktorými Eggers pri písaní scenára, ale aj počas nakrúcania prakticky nepretržite diskutoval.

Príbehom, ktorý vychádza zo severskej legendy sa dokonca silne inšpiroval aj samotný William Shakespeare pri písaní Hamleta.

“Nikdy som nechcel nakrútiť film o Vikingoch. Myslel som si, že Vikingovia sú násilnícki, hrôzostrašní surovci, na ktorých nie je nič zaujímavé,” hovorí režisér filmu Severan, Robert Eggers “Keď sme sa s manželkou v roku 2015 vybrali na Island, epická a ohromujúca krajina ma úplne nadchla. Potom som začal premýšľať o Vikingoch a dozvedal som sa, čo skutočne existovalo v prvých desaťročiach 10. storočia v Škandinávii. Našiel som plnohodnotnú a komplexnú civilizáciu s nádherným umením, kultúrnou a náboženskou fúziou, vyspelou technológiou, prepracovanými zvykmi a kódexmi cti a spravodlivosti. Vedel som, že sa musím pokúsiť nakrútiť film o Vikingoch.”

Pozrite si trailer: https://bit.ly/3NRjtAb

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Jedinečný Miroslav Donutil sa predstavuje v snímke Atlas vtákov

Keď sa v starej rodinnej firme ukáže, že z nej niekto vo veľkom odlieva peniaze, nastáva konfrontácia s novou realitou, na ktorú nebol nikto pripravení. Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlhoročný šéf prosperujúcej firmy Aron, sa snaží zorientovať v nečakanej situácii, ktorú mu jeho deti ani okolie veľmi neuľahčujú, ale za ktorú si môže viac-menej sám. Snímka Atlas vtákov prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom moderných komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. Vo vojne, ktorá sa vo filme pomaly rozpúta, nie je vôbec jasné, kto stojí proti komu a kto z nej vyjde nakoniec ako víťaz.

Jedným z protagonistov je Miroslav Donutil, ktorý vo filme stvárnil podnikateľa, hlavu rodiny, ktorý na prvý pohľad celý svoj život zasvätil práci a rodine. Herec sa ponuke na postavu potešil, pretože prácu režiséra Omerzua dlhšie sledoval a považuje ju za kvalitnú. “Je to pre mňa pocta. Ktorý herec by si nevážil, že pre neho niekto priamo napíše rolu? Je to náročná, ale krásna postava,” povedal o Ivovi Rónovi, ktorého v snímke stvárňuje, “Film je veľmi vydarenou sondou do súčasnosti. Náročných scan bolo počas nakrúcania dosť. A tak to má byť. Mám náročnosť rád.”

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

A prečo by diváci mali na film podľa jeho režiséra ísť do kina? “Myslím, že má silný emocionálny náboj a originálnu tému a naviac je to herecký koncert popredných českých hercov,” zhodnotil Olmo Omerzu.

Pozrite si trailer filmu tu: https://bit.ly/3v3h1Om