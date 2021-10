V novembri 2020 spoločnosť Danone oznámila svoj plán „Local First“ zameraný na transformáciu fungovania spoločnosti. Základným cieľom adaptačného plánu spoločnosti Danone zahrňujúceho štrukturálne a organizačné zmeny je lokálnosť, ktorá sa stala pre spoločnosť kľúčovou pre opätovné dosiahnutie udržateľného a ziskového rastu prostredníctvom agilnejšej a zjednodušenej organizácie, ktorá dáva väčšiu autonómiu našim miestnym tímom. Spoločnosť môže fungovať efektívnejšie, ak sa zameria na miestne potreby spotrebiteľov na každom trhu, na ktorom je prítomná. Prvý krok k tomu, aby sa všetky obchodné odvetvia a kategórie produktov spoločnosti Danone dostali pod spoločnú kontrolu na miestnej úrovni, bol dosiahnutý súčasným vymenovaním.

„Je pre mňa veľkou cťou prevziať vedenie všetkých operácií spoločnosti Danone v Českej republike a na Slovensku,” uviedol Marián Jánoš v súvislosti so svojim vymenovaním. „Pandémia vytvorila nové podnikateľské prostredie, ktoré si vyžaduje skrátenie rozhodovacích procesov a presun niektorých rozhodnutí do lokálnych rúk. Ovplyvnila aj spotrebiteľov, ktorí dnes ešte viac smerujú k zdravým a udržateľným stravovacím návykom. Je to obrovská zodpovednosť a príležitosť.”

Ilustračné foto Zdroj: GettyImages

Nové vymenovanie je účinné od 1. októbra 2021.

Jan Beran, ktorý bol doteraz riaditeľom spoločnosti Nutricia, s r.o. zostáva v spoločnosti

a prevezme vedenie nového projektu na úrovni klastra strednej a východnej Európy.