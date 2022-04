Polopodzemné kontajnery MOLOK preveril zub času

Spoločnosť REDOX – ENEX z Trenčína, výhradný dovozca fínskeho riešenia MOLOK, nainštalovala na Slovensku od roku 2012 viac ako 2 000 polopodzemných kontajnerov MOLOK. Na Slovensku sa osvedčilo Fínske riešenie nakladania s odpadom, o výhodách sa presvedčili viaceré slovenské mestá. Obyvateľom slovenských miest zlepšujú život a prinášajú väčší komfort pri nakladaní s odpadmi. Polopodzemné kontajnery MOLOK prinášajú menšie nároky na priestor, odstránenie zápachu zo stojísk, nové parkovacie miesta, vyššiu bezpečnosť, zatraktívnenie vonkajších priestorov, nižšie emisie CO2 a väčší zberový objem na odpad. Vedeli ste, že? Polopodzemný kontajner MOLOK dokáže nahradiť až 5 kusov 1100-litrových nádob na odpad, čím sa znižuje frekvencia vývozov, v lete odpad nezapácha a najmä šetrí sa priestor, ktorý môže byť využitý na parkovacie miesta alebo mestskú zeleň. S blížiacim sa letom, obyvatelia oceňujú elimináciu zápachu. Ako celé riešenie MOLOK funguje? Až 60% polopodzemného kontajnera MOLOK je ukrytého pod zemou. Odpad sa vertikálne ukladá do zberného vreca, ktoré je ukryté v šachte zabudovanej pod zemou. Polopodzemné kontajnery MOLOK majú až 6-krát väčšiu kapacitu ako bežné 1100 litrové smetné nádoby, čím sa riziko preplnenia výrazne zmenšuje. Ako je to možné? „Podstata riešenia je jednoduchá, veľké množstvo odpadu ukladáme na malej ploche a vertikálne do zeme. Odpad v chlade pod zemou pomalšie hnije, nezapácha, nepriťahuje hmyz alebo divú zver a súčasne šetríme miesto na verejnú zeleň alebo parkovacie miesta.“, hovorí Ing. Ján Hricko, konateľ REDOX – ENEX s.r.o. Najviac polopodzemných kontajnerov na Slovensku využíva mesto Trnava a Nitra. Prvé stojisko osadili v Nitre ešte v roku 2013. Doteraz sa v meste nachádza 65 stojísk s 350 kontajnermi. Mestá ktoré využívajú modernú technológiu MOLOK patria Handlová, Nitra, Šala, Trnava, Bratislava, Topoľčany, Zvolen alebo Košice. „Riešenie MOLOK je navrhnuté s dôrazom na funkčnosť, udržateľnosť a maximálnu trvácnosť. Skúsenosti z Fínska ukazujú, že polopodzemný kontajner MOLOK môže mať životnosť viac ako 30 rokov. Naši zákazníci vedia, že originál je len jeden a volá sa MOLOK“, dopĺňa Ing. Hricko z REDOX – ENEX.

Riešenie MOLOK sa ukázalo ako užitočné v boji s pandémiou

Pri zamyslení čo všetko nás zatiaľ pandémia naučila a ako sa jej vyvarovať v budúcnosti, musíme spomenúť aj odpady. Tu sa osvedčili aj originálne polopodzemné kontajnery MOLOK. Manipulácia s bežným komunálnym odpadom v čase pandémie môže predstavovať riziko prenosu nákazy. Osobitou kategóriou je manipulácia s komunálnym odpadom kontaminovaným vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by rozhodne nemal vyletovať z preplnených smetných košov alebo zostať voľne pohodený pri smetných nádobách. Zberné nádoby na komunálny odpad sú často preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich. Samostatnou kapitolou sú bezdomovci, ktorí sa hrabú v komunálnom odpade a vyhadzujú ho. Občas sa nám však naskytne pohľad aj na mládež, ktorá si kráti čas kopaním do smetných nádob a ich prevracaním. Vzniká tak nepekná scenéria, ktorá vôbec neprispieva k pokojnému životu na sídlisku. Zo štatistík vyplýva, že v čase vrcholiacej pandémie objem komunálneho odpadu v Bratislave stúpol až o 25%, čo vyústilo do nadmerne preplnených smetných košov a zhoršenú manipuláciu s nimi. Dočasné a drahé riešenia v podobe klietky alebo prekrytia kontajnera situáciu nezlepšili, len problém oddialili a ukryli. Kontajnery MOLOK sú bezpečné, odolné a estetické s väčším priestorom na odpad. To je niekoľko z mnohých predností fínskeho riešenia MOLOK. Novinkou u polopodzemných kontajnerov MOLOK je, že môžete odpad vhadzovať bez kontaktu so smetnou nádobou, ktorá býva často znečistená a môže byť kontaminovaná. Bežný občan príde do styku len s vrchným poklopom polopodzemného kontajnera MOLOK, ktorý si môže pohodlne otvoriť pomocu pedála. Obyvatelia odovzdajú odpad bez toho, aby prišli do styku s nádobou.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX ENEX

Polopodzemné kontajnery MOLOK = efektívne riešenie zberu BRKO

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je povinnosťou občanov na Slovensku od januára 2021. Prax z minulého roka nám ukázala, že zber tohto odpadu v malých perforovaných nádobách, ako to pozná väčšina z nás, sa ukázal ako veľmi nevhodný spôsob. Očakávanie, že sa bude odpad už pri zbere samovoľne kompostovať sa nenaplnilo. Odpad hnije, tečie z perforovaných nádob po chodníkoch a cestách, čo odrádza obyvateľov od jeho vyhadzovania na stojisku. Zvýšená frekvencia vývozu pri neperforovaných nádobách akurát zvyšuje náklady samospráv a obyvateľov. Špeciálny polopodzemný kontajner MOLOK určený na tento druh bioodpadu obsahuje na dne deliacu priečku, ktorá zachytáva tuhé zložky a tekutá časť sa zachytí v spodnej vaničke. Pri vývoze sa súčasne vyprázdni aj tekutá aj tuhá časť. Po vyprázdnení je veľmi jednoduché kontajner vyčistiť tlakovou vodou a opätovne uzavrieť tak, aby sa žiadne zvyšky odpadu, či už tekuté alebo tuhé, dostali mimo zberového vozidla. Zvoliť správny spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) je kľúčové. Občania sa zapoja vo vyššej miere práve vtedy, ak spôsob zberu tohto odpadu bude pohodlný a budú vidieť, že má skutočný efekt. Takýto systém navyše zlepší čistotu vytriedeného odpadu na ďalšie zhodnotenie. Okrem toho, ak sú polopodzemné kontajnery na komunálny a triedený odpad osadené v dostatočnej blízkosti k obyvateľom, chuť občanov triediť odpad narastá.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX ENEX

Viete si predstaviť polopodzemné kontajnery MOLOK vo svojom meste? Ak áno, spýtajte sa nás na ďalšie výhody a na postup ako ich získať na: [email protected] , www.redox-enex.sk alebo nám zavolajte na 032/642 11 93.

O vypracovanie štúdie, realizáciu na kľúč vrátane projektu a vytýčenia sietí až po inštaláciu kontajnerov sa postará REDOX – ENEX za vás.