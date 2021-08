Popri ryži a pšenici je práve kukurica treťou najrozšírenejšou obilninou na svete. Zväčša sa pestuje na krmivo, no mnohí z nás sa tešia na leto, kedy je hlavná sezóna obľúbenej cukrovej kukurice. O to, že si ju môžeme vychutnať, sa postaral Kolumbus, ktorý ju v 15. storočí doviezol do Španielska a odtiaľ sa rozšírila do celej Európy. Najchutnejšia je uvarená alebo grilovaná s bylinkovým maslom či rastlinným olejom. Ktovie, na aký spôsob ju jedával Kolumbus...

ŽLTÉ KLASY PLNÉ VITAMÍNOV

Kukurica je nielen chutná, ale aj zdravá zelenina. Obsahuje až 72 % vody, tuk, bielkoviny a sacharidy, ale tiež veľa vitamínov a minerálov ako sú provitamín A, vitamíny skupiny B, C, E, železo, draslík, vápnik, sodík, fosfor a zinok. K jej plusom patria aj esenciálne aminokyseliny. Takže stojí zato zaradiť ju do jedálneho lístka častejšie hlavne v lete, keď ju kúpime čerstvú.

ČERSTVÁ KAŽDÝ DEŇ

„Cukrovú kukuricu začíname vysievať začiatkom apríla, postupne v sedem- až osemdňových intervaloch, aby dozrievala na etapy a pokryli sme celú sezónu. Tá trvá približne od polovice júla až do prvých mrazov,“ hovorí Adrián Nagy, jeden z majiteľov rodinnej firmy Adkon z Jahodnej.

Špeciálny stroj oberá zrelé klasy veľmi šetrne, aby si zachovali stopercentnú kvalitu. Do Kauflandu ju dodávajú čerstvú každý deň. A nielen to, na pultoch reťazca nájdete od nich tiež lahôdkovú cibuľku, reďkovku, kaleráb, kapustu a karfiol – biely, zelený aj fialový. Ale vráťme sa k cukrovej kukurici. Kedy je podľa pestovateľa najchutnejšia?

„To viete, koľko ľudí – toľko chutí,“ usmieva sa A. Nagy. „Niekto má rád veľmi jemnú, svetlejšiu kukuricu, ale tá nie je dosť sladká. Keď je pekne žltá, zrelá, má v sebe viac cukru a vtedy je veľmi dobrá napríklad na grilovanie. Platí však jedno – treba ju konzumovať čerstvú, pretože postupne stráca typickú sladkú chuť, ktorú máme tak radi.“

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

RÁNO NA POLI, POPOLUDNÍ UŽ V SKLADE

„Naším cieľom je dodať zákazníkovi tovar čerstvý a kvalitný. Kukuricu, ktorá je ešte skoro ráno na poli, dodávame do logistického centra v Ilave popoludní,“ vysvetľuje Alexander Nagy, konateľ spoločnosti Zelonax z Kolárova, ktorá združuje viacerých menších aj väčších pestovateľov cukrovej kukurice v oblasti Žitného ostrova. S Kauflandom spolupracuje už od roku 2004. Na základe dlhoročných skúseností môže potvrdiť, že spotrebiteľ čoraz častejšie vyhľadáva kvalitnú cukrovú kukuricu aj v obchodnom reťazci, preto objednávky každý rok postupne narastajú.

„Vďaka viacerým našim pestovateľom môžeme dodávať čerstvé kukuričné klasy rôznych odrôd každý deň počas celej sezóny. Jej dĺžka, samozrejme, závisí od počasia. Tento rok chladnejšie jarné dni a dažde posunuli úrodu zhruba o dva týždne,“ dodáva.

„V Kauflande podporujeme slovenských pestovateľov a sme radi, že sa nám úspešne darí rozširovať podiel slovenskej produkcie v širokom sortimente viac ako 300 druhov čerstvého ovocia a zeleniny. V mnohých druhoch ponúkame čerstvé plody od domácich dodávateľov nielen počas sezóny, ale aj mimo nej,“ konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Kukurica jednoducho patrí k letu. Je to výborný tip na desiatu či ľahkú večeru. A, samozrejme, nemala by chýbať v gril menu. Je skvelé, že tú od našich slovenských pestovateľov nemusíme hľadať na tržnici, ale stačí zájsť do Kauflandu. Ešte pár našich tipov pre vás: čerstvá kukurica má plné, šťavnaté, nie zošúverené zrnká, len čerstvá kukurica je naozaj sladká. Keď sa ju chystáte grilovať, najskôr ju uvarte, až potom ju šupnite na gril, bude skôr hotová. Grilované klásky jemne potrite ochuteným rastlinným olejom, získa inú chuť.

TOTO STE VEDELI?

Nálezy archeológov dokazujú, že už v roku 3 000 pred naším letopočtom sa obyvatelia Južnej a Strednej Ameriky živili kukuricou.

Najväčšími producentmi kukurice sú USA (350 mil. ton ročne), Čína ( 220 mil. ton) a Južná Amerika (100 mil. ton). V krajinách EU sa vypestuje približne 65 mil. ton za rok.

Zo svetovej produkcie kukurice sa približne 70 % využíva ako krmivo, 20 % ako potravina, 5 % na priemyselné spracovanie a 5 % na osivo.

Dozreté kukuričné zrno obsahuje 71 % škrobu, 3 % cukru, 12 % bielkovín a 1,7 % vlákniny.

Kukurica neobsahuje lepok.

Na Slovensku sa z kukuričného šúpolia vyrábajú charakteristické bábiky.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland