Rýchlosť vývoja televíznych technológií prekonáva našu schopnosť udržať krok s ich neustálym pokrokom. Ak si práve vyberáte nový televízor a neviete, aké funkcie by mal mať, nie ste jediný. Na príklade tohtoročného modelu Neo QLED od spoločnosti Samsung vám prinášame 7 funkcií súčasných televízorov, ktoré by ste rozhodne nemali podceňovať.

1. Obraz ostrejší ako realita

Hoci všetky televízory Samsung Neo QLED majú obraz v ultravysokom rozlíšení 4K alebo 8K, väčšina televíznych staníc na Slovensku vysiela v podstatne nižšom rozlíšení. Pre tieto moderné televízory to však nie je problém. Umelá inteligencia analyzuje pôvodný zdroj vysielania a všetok obsah prepočítava na ultravysoké rozlíšenie. Modely Neo QLED 4K využívajú procesory s 20 neurónovými sieťami (samostatné obvody pre umelú inteligenciu), modely 8K ich majú dokonca až 64! Čo to znamená? Že spočítate všetky zrnká piesku vo svojich dovolenkových videách. Pôsobivé a ostré detaily ocenia najmä hráči a milovníci akčných filmov alebo športových zápasov.

2. Nestratíte sa ani v tmavých scénach

Využitie umelej inteligencie sa však nekončí len pri vysokom rozlíšení. Tohtoročný model Neo QLED vôbec po prvýkrát využíva špeciálny algoritmus (Auto HDR Remastering), vďaka ktorému sú všetky scény jasnejšie a živšie. A to aj v prípade seriálov, ktoré sú pôvodne natočené so štandardným dynamickým rozsahom. V praxi to znamená, že z obrazovky budú takmer sršať emócie, vďaka čomu sa budete môcť naplno ponoriť do deja.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

3. Jeho zvuk nasleduje akciu

K hlbšiemu zážitku zo sledovania akéhokoľvek obsahu vám pomôže priestorový zvuk Dolby Atmos a technológia OTS (Object Tracking Sound) od spoločnosti Samsung. Vďaka zabudovaným reproduktorom po obvode televízora bude zvuk sledovať pohyb objektov na obrazovke a vytvorí tak dokonalý priestorový efekt. Budete skutočne prekvapení jeho realistickosťou. Tento pocit bude ešte intenzívnejší, ak si k televízoru zaobstaráte kvalitný soundbar. Vďaka prvotriednej synchronizácii zariadení budete mať doma rovnaký zážitok, aký poznáte len z kvalitného kina.

4. Môže splynúť s akýmkoľvek interiérom

Všetky televízory Neo QLED sú neuveriteľne tenké – majú len 15 – 25 milimetrov – takže dokonale splynú s okolitým interiérom. Vybrané modely majú navyše všetku elektroniku v samostatnom boxe, ktorý je spojený s obrazovkou jediným priehľadným káblom. Aký je výsledok? Už žiadne zamotané káble.



Ak chcete svoj nový televízor nainštalovať na stenu, tentoraz bude naozaj na stene. Neo QLED totiž umožňuje inštaláciu takmer bez medzier, čo znamená, že obrazovka bude na stenu doslova priliehať ako obraz. Špeciálnou funkciou je otočný držiak, ktorý umožňuje otáčanie televízora v režime na výšku. Na čo je to dobré? No predsa na sledovanie vertikálneho obsahu z mobilného telefónu a zo sociálnych sietí! Okrem toho je možné všetky televízory Neo QLED vybaviť stojanom so statívom, aby ste ich mohli umiestniť do otvoreného priestoru.

5. Rozumejú si s ostatnými inteligentnými domácimi pomocníkmi

Tento rok spoločnosť Samsung zdokonalila prepojenie inteligentných televízorov Neo QLED s ostatnými inteligentnými zariadeniami v domácnosti. Novinkou je integrovaný HUB, ktorý podporuje nielen protokoly wifi a Bluetooth, ale teraz aj Zigbee a Matter. Používatelia platformy SmartThings si tak môžu pripojiť nielen domáce spotrebiče Samsung, ale aj drvivú väčšinu všetkých inteligentných produktov (osvetlenie, žalúzie, klimatizácie, rolety, zvončeky a ďalšie). Televízor sa tak stáva centrom inteligentnej domácnosti.

6. Prinúti vás zahodiť hernú konzolu...

Chcete hrať najnovšie videohry, ale nemáte super výkonný herný počítač alebo hernú konzolu? Na televízore Neo QLED si môžete vychutnať špičkové herné tituly bez toho, aby ste vlastnili herné zariadenie, a to vďaka exkluzívnej podpore Xbox Cloud Gaming. Stačí pripojiť ovládač k televízoru, aktivovať službu Xbox Game Pass Ultimate a môžete sa ponoriť do virtuálneho sveta.

7. ...ale aj batérie pre ovládač!

Ako často meníte batérie v diaľkovom ovládači k vášmu televízoru? S modernými televízormi sa o to vôbec nebudete musieť starať. Spoločnosť Samsung ponúka diaľkový ovládač so solárnym panelom v kombinácii s nabíjaním cez USB. Na prvý pohľad vyzerá podobne ako diaľkový ovládač napájaný batériami. Na mieste priehradky na vymeniteľné batérie sa však nachádza malý solárny panel. Motiváciou uvedenia diaľkového ovládača so solárnym panelom je eliminácia vyhadzovania použitých batérií, pričom Samsung predpokladá, že za sedem rokov ušetrí až 99 miliónov batérií.



