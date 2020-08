Máte konferenčný hovor, deti počas toho pozerajú TV v HD kvalite a v tom vám vypadne pripojenie? Vďaka týmto tipom dostanete svoj domáci internet na úplne iný level.

1. Ako vylepšiť Wi-Fi signál?

Potrebujete pracovať, no všetky miestnosti, kde dosiahne domáca wifina, sú obsadené? A čo tak pracovať na terase či v záhrade? Jednoducho si zaobstarajte Wi-Fi zosilňovač od Orangeu a signál budete mať v každom kúte domácnosti – všade tam, kde ho potrebujete. A ostatní členovia sa o vašu pracovňu v tieni stromov ešte aj pobijú.

2. Čo ak vypadne internet?

Súrne sa musíte pripojiť na konferenčný hovor, no váš pevný internet má práve poruchu? Ak máte aktívnu službu Záložný internet v Orangei, dostanete ako náhradu bezplatne k dispozícii 10 GB mobilných dát, a tak sa môžete pokojne pripojiť.

3. Kedy sa oplatí kupovať pevný internet?

Teraz, lebo vám naň prispejú. Či už sa chystáte na dovolenku alebo na nákupy, určite poteší každé euro k dobru. Orange svojim zákazníkom ponúka aj 100 eur. Dostanete ich formou kreditu na zákaznícky účet, aby ste mohli mať kvalitný pevný internet. Každý mesiac sa vám potom z účtu bude odpisovať po 5 € na platbu za internet. Sto eur takto môžu dostať všetci zákazníci, ktorí si k hlasovému paušálu zoberú na 24 mesiacov aj pevný internet.

4. Ako si vybrať správne pripojenie?

V paneláku, dome, meste či na dedine, skrátka takmer kdekoľvek dnes už máte na výber aj pevný internet. Orange ho poskytuje na 90-tich % územia Slovenska. Na výber máte optiku, DSL aj 4G internet. Nemusíte byť ale žiadny odborník na technológie, stačí vedieť, čo od internetu potrebujete, a v Orangei vám poradia, aký je pre vás na vašej adrese ten najlepší. Alebo na to použite inteligentného sprievodcu.