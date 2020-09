Čo je to nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je špecializovaný lekársky odbor, ktorý využíva na diagnostiku a liečbu otvorené rádioaktívne žiariče vo forme rádiofarmák. Oddelenie nukleárnej medicíny bolo v Michalovciach v prevádzke už od roku 1994. V rámci Slovenska ide o jedno z dvanástich takýchto pracovísk. Toto nadregionálne oddelenie však bolo presťahované, prešlo zásadnou renováciou a čo je veľmi dôležité, pribudla nová technika. Pacientov bude po novom diagnostikovať hybridný prístroj SPECT/CT, ktorý umožňuje využívať výhody dvoch technológií: SPECT gammakamery a počítačovej tomografie (CT).

Pred vyšetrením je pacientovi podávaná nízka dávka rádioaktívnej látky, ktorá prístroju SPECT/CT umožní zobraziť rôzne zápaly, nádory či anomálie. Podaná dávka rádioaktívnej látky je nízka, preto môžu lekári touto technológiou diagnostikovať aj deti či pacientov, ktorí v minulosti nemohli byť vyšetrení štandardnými metódami. Zdravotníci dnes majú šancu presnejšie a včasne diagnostikovať onkologické a iné ochorenia oveľa väčšiemu počtu pacientov.

Ilustračné foto. Zdroj: Penta

Zlepšenie diagnostiky onkologických ochorení

Oddelenie vedie primárka MUDr. Monika Málincová, v michalovskej nemocnici pôsobí od roku 1996. V začiatkoch pracovala na internom oddelení, ale zároveň v rámci úväzku aj na oddelení nukleárnej medicíny. Vlani absolvovala špecializačnú skúšku v odbore nukleárna medicína. "S pomocou nového prístroja spájame dve vyšetrovacie metódy. Vďaka vyšetreniu SPECT odhalíme nádor alebo zápal v tele aj o niekoľko mesiacov skôr, ako pri iných zobrazovacích metódach. Na začiatku choroby totiž ešte nemusia byť zmeny orgánu, ako napríklad tvar a veľkosť, viditeľné tradičným vyšetrením. Výhodou nukleárnych metód je, že získame potrebné informácie o chorobnom procese včas. Môže ísť napríklad o kostné metastázy pri zhubných nádoroch. Ďalšou výhodou je zobrazenie celého tela pacienta pri vyšetrení. Dokážeme nájsť hoci aj na prvý pohľad nepatrný a malý problém, ktorý spúšťa v tele chorobu," približuje odborníčka. Nová technológia v michalovskej nemocnici pomáha pri diagnostike a liečení nielen lekárom onkológom, ale aj ortopédom, chirurgom, internistom či urológom.

Ilustračné foto. Zdroj: Penta

Nové oddelenie pre pacientov z celého Slovenska

Pracovisko s kvalitným vybavením je k dispozícií pacientom zo spádovej oblasti a taktiež aj ľuďom z celého Slovenska. Onkologických pacientov z roka na rok pribúda, aj preto je toto jedinečné oddelenie potrebné. Kým po minulé roky na Slovensku pribudlo viac ako 34-tisíc onkologických pacientov, do konca tohto roka sa očakáva, že ich pribudne až 40-tisíc. Aj vďaka tomuto oddeleniu budeme vedieť znižovať mieru odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

Ilustračné foto. Zdroj: Penta

Špičkové nadregionálne centrum

Vybudovanie tohto moderného strediska, ktoré sa vyznačuje včasnou a rýchlou diagnostikou, stálo 1,5 milióna eur. Ide o združené prostriedky Penty ako akcionára a podpory z európskych fondov. Do michalovskej nemocnice sme k dnešnému dňu preinvestovali celkovo viac ako 40 miliónov eur. Okrem nákupu medicínskej techniky sme investovali nemalé prostriedky aj do stavebných a rekonštrukčných prác. Michalovská nemocnica má ambíciu stať sa nadregionálnym zdravotníckym centrom, ktoré bude k dispozícii nielen pacientom z Michaloviec, ale z celej spádovej oblasti. Títo pacienti tak nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Košíc alebo Prešova a zároveň sa skrátia aj čakacie lehoty.