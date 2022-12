Marián Maszay je uznávaný slovenský šéfkuchár. Vo svojej kariére vystriedal viacero renomovaných hotelov a reštaurácii, v ktorých viedol kuchyňu ako šéfkuchár. Do Bratislavy prichádza so záhadným kulinárskym projektom, o ktorom tvrdí, že vám zmení život.

Výnimočné kuchárske skúsenosti sa už 8. decembra v Bratislave premenia v recepty, o ktorých je šéfkuchár Maszay presvedčený, že zmenia váš život. Marián Maszay prináša do kulinárskej hry roky praxe, ktoré v jeho bohatej kariére ocenili svetoznáme osobnosti. Na jeho menu si pochutil švédsky kráľ, David Beckham či Alan Delon. Britský spevák Seal ocenil jeho kulinárske umenie natoľko, že kuchára spomenul na jeho košickom koncerte pred tisíckami ľudí.

Aj napriek mnohým úspechom poznám Mariána ako pokorného človeka“, hovorí odborníčka na výživu Jana Malek Lacová, autorka značky Jem iné®.

Pozná ho ako kuchára, ktorý sa chváli len málo. „Aj preto som sa rozhodla ísť do tohto projektu zážitkovej večere s ním“, dopĺňa. „Poznám ho a viem, že keď o niečom tvrdí, že to zmení život, bude to stáť za to.“

Marián aj Jana pozývajú na večeru a tvrdia, že by si ju nik nemal nechať újsť. „Chcem pripraviť menu, ktoré ľudí šokuje a ohromí zároveň. Správna kuchyňa nemá byť len o vyladenej chuti, ale taktiež o zážitku, ktorý si z večere hostia odnášajú.“ Hostiteľ večere dopĺňa, že verí, že tieto dva atribúty sa na večeri začiatkom decembra v Bratislave spoja.

Mariánovu iniciatívu si už všimli aj viaceré známe mená. Zúčastní sa jej foodblogerka Tolerant Cook a influencerka Becca. Na večeru na svojich sociálnych sieťach ľudí pozýva napríklad Adela Vinczeová či známa food influencerka Lapetit.

Počet miest na večeri je obmedzený a registrovať sa môže každý. Influenceri pozývajú na svojich profiloch. Registrácia prebieha na e-maile [email protected] a vybraných bude 20 ľudí.

Ilustračné foto Zdroj: Marián Maszay