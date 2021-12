Boris Valábik bude tento rok nakupovať už aj tie najrozkošnejšie darčeky. Prezradil nám nielen to, či ich bude veľa alebo veľmi veľa, ale aj to, prečo jeden špeciálny darček svojmu bratovi doteraz neodovzdal.

Viac než bývalý hokejista a súčasný moderátor je Valábikovcom sa vo februári narodila dcéra Viktória a tak tieto Vianoce strávia prvýkrát v trojici. „Veľmi sa na to teším. Odkedy je malinká s nami, život nabral úplne iný rozmer. Viktorka je nekonečný radosti a byť otcom je síce obrovská zodpovednosť, no zároveň aj nekonečná láska,“ vyznáva sa Boris Valábik, ktorý tento rok nakupuje už aj darčeky pre najmenších. „S manželkou máme rovnaký názor, že to netreba preháňať. Nie sme ten typ rodičov, ktorý dieťa zasype horou hračiek a ono si aj tak vyberie len jednu – dve, s ktorými sa potom hrá. Ale je pravda, že lákadiel je veľa a ťažko sa im odoláva,“ smeje sa otecko Valábik.

Boris trávi každú voľnú chvíľu so svojou princeznou. Niekedy sa pridá aj španiel Monty. Zdroj: IG Borisa Valábika

Boris Valábik je manžel krásnej Lucie a otec rozkošnej Viktorky, zároveň je aj syn, vnuk, brat, kamarát a teda pred Vianocami aj on premýšľa nad tým, komu čo darovať a kde nakúpiť. „Ja si rád zájdem do obchodu pozrieť, ako vyzerá vec, pre ktorú som sa rozhodol, alebo sa tam inšpirujem a vezmem, čo mi ´cinkne do nosa´. Alebo si sadnem k počítaču, vyťukám planeo.sk, tovar si naklikám do online košíka a nechám si ho doviezť domov," hovorí bývalý hokejista.

Darček pre brata má ešte stále u seba

Monty bol pôvodne darček pre brata. Zdroj: IG Borisa Valábika

K Valábikovcom patrí aj štvornohý Monty, ktorý bol ale pôvodne určený pre niekoho iného. „Montyho som kúpil ako darček pre brata. Šteniatko bolo chvíľu u mňa a ja som sa doň za ten čas tak zamiloval, že som ho bratovi už jednoducho nemohol dať,“ priznáva Boris. „Brat sa s tým však vysporiadal v pohode, ale dnes si už veru nepamätám, akú náhradu som mu za Montyho vtedy daroval,“ dodáva s úsmevom športovec.