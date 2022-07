Kým v minulosti boli Slováci ohľadom nákupu vecí z druhej ruky skôr zdržanliví a považovali ho za krajné riešenie pre tých, ktorú chcú ušetriť, v súčasnosti sa nákup a predaj používaných či repasovaných zariadení stáva bežnou záležitosťou. Môžu za to aj služby ako Swappie (fínsky technologický scale-up poskytujúci predaj a nákup repasovaných iPhonov), ktoré ľudí edukujú o benefitoch cirkulárnej ekonomiky a vplyve nákupu repasovanej elektroniky na životné prostredie. Vzhľadom na to, koľko elektronického odpadu dnes končí zbytočne na skládkach, nakupovanie nového smartfónu každý rok jednoducho naozaj nie je trvalo udržateľnou cestou.

Nákup online majú Slováci radi

Objem online nákupov sa v posledných rokoch stále zvyšuje, a to aj v prípade kúpy elektroniky ako sú smartfóny. Potvrdzuje to aj prieskum zameraný na spotrebiteľské návyky Slovákov, ktorý realizovala spoločnosť Swappie: až 3 z 5 Slovákov by si smartfón kúpili online. Okrem nových zariadení majú záujem aj o repasované, pričom ako ich hlavné benefity uvádzajú nižšiu cenu, veľmi dobrú kvalitu, ktorá je porovnateľná s kvalitou nového zariadenia, ale aj ekologický aspekt.

Ilustračné foto Zdroj: Swappie

Bezpečná kúpa

Nákup smartfónu cez internet už väčšina Slovákov nepovažuje za risk, stále je však dôležité nakupovať iba u overených predajcov. O to viac to platí v prípade repasovaných zariadení – na nákup z rôznych internetových bazárov už doplatilo nemálo ľudí, ktorí sa nechali nachytať podvodníkmi. Michaela Mackovičová, Country Manager pre Česko a Slovensko v spoločnosti Swappie hovorí: „My v Swappie ponúkame ku každému smartfónu 12-mesačnú záruku a všetky telefóny majú minimálne 80 % životnosť batérie, takže zákazníci u nás nájdu iba plne funkčné telefóny vo výbornej kvalite.“

Koniec-koncov, príbeh Swappie sa začal písať práve podvodným predajom – jeho zakladateľ Sami Marttinen sa sám stal obeťou podvodu, keď si chcel kúpiť telefón z druhej ruky, čo ho inšpirovalo k založeniu spoločnosti, ktorá repasované telefóny nakupuje a predáva férovo. Dnes Swappie ponúka repasované iPhony, ktoré prechádzajú precíznym a transparentným 52-krokovým procesom, ktorý zaručí, že všetky telefóny v ponuke Swappie sú plne funkčné.

Kupovať áno, predávať nie?

Hoci s kúpou telefónov online Slováci problém nemajú, opačne to už neplatí. Až 59 % Slovákov v prieskume uviedlo, že nemá záujem o predaj svojho zariadenia – najčastejším argumentom je to, že si ho ponechávajú ako záložný telefón pre prípad, že by ten hlavný náhle prestal fungovať. Väčšina respondentov pritom uviedla, že záložné zariadenia v skutočnosti už nikdy nepoužívali.

Ilustračné foto Zdroj: Swappie

Na to, aby cirkulárna ekonomika fungovala, je však dôležité nielen nakupovať používané veci, ale aj tie nepoužívané posielať ďalej do obehu. V prípade smartfónov to môže byť práve Swappie, ktoré umožňuje predaj nepoužívaných modelov iPhone 7 a novších, ktoré vykupuje za férovú cenu a ponúka službu vyzdvihnutia telefónu kuriérskou službou priamo u zákazníka.