Viac, ako 45 tisíc followerov na Instagrame sa nedá získať z večera do rána. Odprezentovať svoj štýl, vkus a pohľad na svet dá zabrať. Je to práca na plný úväzok a Ivanka z vlastnej skúsenosti vie, že osloviť komunitu podobne naladených môžete len vtedy, keď je vaša prezentácia úprimná.

Ivanka Antal začala blogovať o móde v čase, keď bola takmer výlučne témou v glossy magazínoch. Fashion blogy boli v plienkach – no presne na tejto platforme sa úspešná influencerka cítila ako ryba vo vode. Fashion blog pre ňu bol a dodnes je spôsobom kreatívneho vyžitia sa.

Chcela by obliekať iných, ale...

Jej snom bolo stať sa módnou návrhárkou – avšak pri pokuse dať svoje nápady na papier narazila. Kreslenie jej nikdy nešlo a tak svoje estetické cítenie prezentuje prostredníctvom fotiek. V jej feede je cítiť, že vníma a intenzívne rieši nie len estetický, ale aj psychologický aspekt módy, ktorou sa snaží inšpirovať čo najviac ľudí.

Práca influencerky je pre ňu „záľuba“ na plný úväzok, v ktorej sa snúbi všetko, čo má rada. Baví ju fotiť, stylovať, vymýšľať – a bavilo ju to aj v časoch, keď ešte blogy o móde neboli v kurze. To, že sa blogy začali prepájať so sociálnymi sieťami typu Instagram je podľa nej len príjemný bonus a pridaná hodnota k tomu, čomu by sa pravdepodobne venovala tak či tak.

Koho sleduje ostro sledovaná?

Práca s komunitou followerov tiež nie je zanedbateľnou súčasťou úspechu. Zdrojom inšpirácie na prácu s fanúšikmi je pre ňu profil Chiari Ferragani, ktorej meno nesie i jej vlastná módna značka. Začínala ako blogerka, dnes je z nej úspešná podnikateľka. Podobný príbeh má i ďalšia s Ivankiných obľúbenkýň – Tezza alebo Julia Berolzheimer.

Denne kreatívne pracuje, vymýšľa stylingy, kompozície, hľadá ideálne lokácie, aranžuje, styluje a popri tom srdečne zdieľa to, čo ju samú inšpiruje. Ako hovorí, hlava jej ide na plné obrátky nonstop, pretože stále sú iné a nové spôsoby, ako dostať medzi ľudí to, s čím sa chce podeliť s čo najširším publikom. Oddych s pohárikom dobrého slovenského perlivého vína jej po rozlietaných dňoch príde občas vhod.

Po náročných dňoch plných cestovania a príprav, ktoré sú súčasťou jej práce si najradšej vychutnáva chvíle v úzkom kruhu priateľov. Nepohrdne ani väčšou spoločnosťou a vie sa tam uvoľniť i zabaviť – no keby si mala vybrať medzi párty a piknikom – vyberie si piknik.

Návod aj s fotodokumentáciou prípravy pikniku snov podľa predstáv Ivanky nájdete na jej instagramovom profile @sweetladylollipop.

„Ideálna siesta alebo brunch? No predsa piknik! Je pripravený raz – dva a stačí vám k nemu úplne jednoduchý catering a dokážete si ho užiť ako vo dvojici, tak vo väčšej partii.“ A len čo Ivanka dopila perlivú novinku – Vitis Frizzante pustila sa prostredníctvom pozvania do organizovania ďalšieho pikniku.

Dve horúce novinky od Vitis, ktorých základom sú Frankovka Modrá Rosé a Müller Thurgau si získavajú čoraz väčšiu základňu mladých inšpiratívnych ľudí, ktorí nepotrebujú špeciálnu príležitosť na to, aby si dopriali pohárik vychladených bubliniek.

Obľúbené odrody Müller Thurgau a Frankovka modrá majú špecifický ovocný buket a kyseliny, na ktoré sú slovenskí konzumenti tichého vína zvyknutí a vyhľadávajú ich najčastejšie. Sýtením týchto odrôd vznikli dve verzie novinky Vitis Galéria Frizzante. Sú spojením charakteru obľúbených tichých vín s možnosťou vychutnať si bublinky kedykoľvek a kdekoľvek.

Vychutnajte si letné stretnutia s Mr. Mullerom a Miss Frankovkou! www.vitis.sk

