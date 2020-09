Známa slovenská pražiareň kávy EBENICA COFFEE zopakovala svoj minuloročný úspech v medzinárodnej súťaži Great Taste. V tomto roku zaujali porotu všetky 4 prihlásené espresso kávy. O ich výnimočnej chuti si viac povieme v našom článku.

Prístup, ktorý dostal slovenskú kávu na výslnie

Výnimočnú chuť káve dodáva niekoľko faktorov. Prvý je od Slovenska vzdialený tisícky kilometrov. Kvalita kávy totiž začína na farmách, kde sa pestujú kávovníky. Práve súhra pôdy, klímy a starostlivosti farmárov predurčujú výslednú chuť vašej šálky kávy. Následne do hry vstupujú skladovanie a preprava. Tie musia byť na stopercentnej úrovni, inak by sa kávovníkové zrná mohli poškodiť a znehodnotiť. Veľké finále sa odohráva v pražiarni, kde majster pražiar ladí receptúru každej kávy tak, aby vyzdvihol ich najlepšie chuťové vlastnosti. Ako všetko v živote, aj tu o tých najlepších rozhodujú detaily a poctivá práca. Výsledok tak stojí za to. A ako hodnotili kávy pražené v Modre britskí odborníci?

Zrnková káva Ebenica Intensivo je charakteristická svojou komplexnou chuťou čokolády, tabaku a sladkého sirupu. Porota jej udelila 2 hviezdy, ktoré dostávajú produkty s mimoriadnou chuťou. Kávová zmes arabicy a robusty s názvom Ebenica Duetto a dve farmárske kávy El Salvador La Joya a Guatemala Acatenango získali každá po 1 zlatej hviezdičke. Skvelá správa pre tých, pre ktorých je kvalitná káva jedinou voľbou.

Pražiareň, ktorá vám zlepší deň

Pražiareň EBENICA COFFEE vznikla v roku 2009 a od tej doby si získala srdcia mnohých kávových nadšencov nielen doma, ale aj v zahraničí. Pomohli jej aj ocenenia Coffee Review a Great Taste, kde skončili medzi najlepšími.

„Káva je pre väčšinu ľudí nápojom, ktorý ich sprevádza počas celého dňa. Vďaka nej zažívajú svoje osobné rituály, stretnutia s priateľmi a mnohých sprevádza aj v práci. Preto je dôležité akú kávu si doprajú. Kvalitná, čerstvá a chutná z lokálnej pražiarne je zárukou, že váš deň bude o niekoľko okamihov krajší.“ hovorí majiteľ pražiarne Marek Fajčík.

Radi by ste ochutnali?

Všetky zrnkové alebo mleté kávy si môžete ľahko kúpiť aj vy. Stačí navštíviť pražiareň s podnikovou predajňou v Modre alebo si viete kávu pohodlne vybrať v internetovom obchode www.ebenica.sk s doručením po celom Slovensku. Špecifická chuť a neopakovateľná výraznosť. A všetky tieto vysoko cenené a hodnotené kávy z modranskej pražiarne si môžete kúpite na počkanie. Stačí navštíviť Ebenicu.