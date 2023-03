PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, ponúka úver na bývanie, tzv. hypotéku s lišiackou úrokovou sadzbou. Ak teda uvažujete o výstavbe či kúpe novej nehnuteľnosti, alebo stavebného pozemku, tak dlhoroční experti na financovanie bývania vám bytovú otázku pomôžu vyriešiť. „Vďaka novému úveru na bývanie budeme vedieť ešte lepšie napĺňať rôznorodé potreby našich klientov,“ hovorí Jochen Maier, člen predstavenstva PSS, Prvej stavebnej sporiteľne.

PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, počas 30 rokov pomohla k lepšiemu bývaniu približne 2,5 milióna Slovákom, je teda vašim overeným partnerom a expertom v oblasti financovania bývania. Práve preto ponúka viacero spôsobov, ako môžete bývať lepšie už dnes. Jedným z nich je - mojaHYPOTÉKA . „Meníme pohľad na Prvú stavebnú sporiteľňu, našim cieľom je uistiť súčasných aj budúcich klientov, že ponúkame komplexné a relevantné portfólio produktov na financovanie bývania,“ vysvetľuje Radoslav Mahút, riaditeľ úseku marketingu.

Výhody a benefity

Na to, aby ste získali mojuHYPOTÉKU, si u nás predtým nemusíte sporiť, pretože mojaHYPOTÉKA je úverom na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia. A ak máte nejaké odvážne plány v oblasti bývania, tak ich vďaka mojejHYPOTÉKE pokryjete, pretože jej výška sa môže pohybovať od 10 000 až do 300 000 eur! Splácanie si môžete rozložiť podľa toho, aké sú vaše finančné možnosti, na 5 až 30 rokov. Úrokovú sadzbu si môžete zafixovať na 5 až 10 rokov, čo znamená, že výška úrokovej sadzby a mesačnej splátky úveru sa vám počas zvolenej doby nezmenia. Skvelé je, že je tu aj šanca predčasnej splátky raz ročne úplne bez poplatku. Môžete tak spraviť v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere, kedy môžete predčasne splatiť dokonca až 20 % istiny úveru. Takto si môžete skrátiť celkovú dobu splatnosti alebo ak vám to viac vyhovuje, môžete si mesačnú splátku len znížiť a ponechať si pôvodnú splatnosť úveru.

mojaHYPOTÉKA

4 dôvody, prečo dávame palec hore

pretože úroková sadzba pri 5-ročnej fixácii začína už od 3,79 % p. a.

pretože si teraz v PSS môžete refinancovať aj hypotéku z inej banky

pretože ak máte menej ako 35 rokov ušetríte na poplatkoch za poskytnutie až 400 eur

pretože nemusíte nikam chodiť, mojaHYPOTÉKA príde za vami

Kontaktujte nás

Viac sa dozviete na webe www.pss.sk alebo si dohodnite stretnutie s obchodným zástupcom, ktorý vás navštívi tam, kde vám to bude vyhovovať.

Reprezentatívny príklad

Poskytnutý úver bude vo výške 80 000,00 €, spolu s rizikovým životným poistením. Mesačne budete splácať 396,31 € (táto suma zahŕňa splátky úveru 372,31 € a poplatok za rizikové životné poistenie 24,00 €). Celkový počet splátok bude 360. Úroková sadzba úveru bude 3,79 % p. a. a bude fixná na 5 rokov. Celková doba splatnosti bude 360 mesiacov. Za poskytnutý úver zaplatíte celkovo spolu 144 721,60 € a celková RPMN bude 4,55 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov bude 10 690,00 €. Zahŕňa poplatok za poskytnutie úveru 400,00 €, poplatok za znalecký posudok 150,00 €, celkový poplatok za poistenie nehnuteľnosti 1 500,00 € a celkový poplatok za rizikové životné poistenie 8 640,00 €.