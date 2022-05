Vedeli ste, že svetovú vinársku kvalitu nájdeme aj v slovenských vinohradoch? Dôkladne ju skúma uznávaný enológ Jean Daniel Angibaud, ktorý stojí za exkluzívnym výberom stopercentne slovenských vín. Tie patria pod značku Slovenské Vinice, ktorá nám uľahčuje výber dobrého vína. Je skutočne jedno, po ktorej odrode i farbe z ponuky siahneme. Pri každej fľaši máme istotu, že spoznáme neopakovateľnú chuť a vôňu hrozna z rôznych slovenských oblastí.

Vedia o nás v Japonsku a aj v Belgicku

Aby sme ocenili kvalitu vína nepotrebujeme kurz someliéra. Prvotriedne víno vynikajúco chutí, krásne vonia a rovnako dobre aj vyzerá. Cena pritom nemusí byť vôbec vysoká. Tak napríklad za päť eur môžeme mať exkluzívne ružové víno Cabernet Sauvignon Rosé 2020, ktoré si vychutnávala výlučne ženská porota najznámejšej ázijskej súťaže vín SAKURA Japan Woman´s Awards. Čím si Japonky získal? Iskrivo ružovou farbou, príjemnou ovocnou vôňou lesných jahôd i malín a šťavnatou chuťou. Ak by sme však dostali chuť na svieže biele víno z ponuky Slovenské Vinice, Belgičania by nám odporučili Veltlínske zelené 2019. Aj v tomto prípade ide o zlatého medailistu, ktorý nadchol odborníkov prestížnej súťaže Concours Mondial de Bruxelles 2020.

Ilustračné foto Zdroj: Slovenské Vinice

Francúzske vína sú božské. A naše sa im vyrovnajú

O kvalite vín z oblasti Burgundska, Bordeaux či Champagne niet pochýb. No tie naše sa rovnako nemajú za čo hanbiť. Práve naopak. Dobrým príkladom je hravý Tramín červený 2021. Aj keď názov tejto odrody nás môže zmiasť, ide o prvotriedne biele suché víno, ktoré vyniká špecifickou medovoovocnou chuťou a plnou korenistou vôňou muškátu. V chuti je však veľmi ľahké, ovocné s jemnými kyselinkami. Mimochodom, práve Francúzi mu zložili veľkú pochvalu. Na parížskom VINALIES Internationales ho ocenili striebrom a prívlastkom dokonalé.

Víno musí v prvom rade chutiť

Medaily a ocenenia na etiketách fliaš môžu byť zárukou, že kupujeme skvelé víno. No o tom, či si víno obľúbime, rozhoduje to, či nám aj chutí. Vínnu kartu Slovenských Viníc ochutnali najjemnejšie jazyky domácich aj zahraničných someliérov. A čo na ňu hovoria? V Japonsku „oišī“, v Belgicku „fijn“, v Rakúsku „sehr köstlich“ a vo Francúzsku „divin“. Vo všetkých jazykoch je to pritom to isté. Naše vína sú dokonalé, lahodné a fajnové.