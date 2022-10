Vysoká inflácia, drahšie tovary a služby a rastúce ceny energií sa výrazne podpisujú na financiách Slovákov a mnohí tak musia siahať do peňaženky oveľa hlbšie. Ušetriť pritom možno aj na refinancovaní úverov. Spojením všetkých pôžičiek do jednej, výhodnejšej je možné znížiť si mesačnú splátku a ušetrená suma nám poslúžiť ako finančná rezerva na horšie časy. Pre mnohých Slovákov je však refinancovanie veľkou neznámou. Často sa tým však pripravujú o desiatky či stovky eur navyše na účte.

Z prieskumu 365.bank vyplynulo, že viac ako polovica našincov považuje svoju aktuálnu finančnú situáciu v porovnaní s minulým rokom za horšiu. Slováci sú navyše pomerne vysoko zaúverovaní, pričom skúsenosti s čerpaním spotrebného úveru majú podľa prieskumov až dve tretiny našincov. Mnohí dokonca splácajú dva a viac úverov súbežne, často s privysokým úročením.

Poupratujte si v úveroch a nahraďte viaceré pôžičky jednou

Ak vám splátky pôžičiek výrazne ukrajujú z rodinného rozpočtu, efektívnou cestou, ako z toho von, je ich konsolidácia, alebo inak, refinancovanie. Práve refinancovaním si môžete v úveroch efektívne poupratovať a vďaka tomu aj ušetriť. V praxi to znamená, že si prenesiete svoju starú pôžičku do banky, ktorá vám poskytne lepšie podmienky. „Refinančný úver by mali zvážiť klienti, ktorí dofinancovali svoju hypotéku spotrebným úverom, ale aj tí, ktorí čerpajú spotrebné úvery z viacerých bánk či nebankoviek, alebo splácajú dlh na kreditnej karte. Konsolidáciou do jedného úveru budú namiesto viacerých pôžičiek splácať len jednu, čím si môžu znížiť výšku mesačnej splátky,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Konsolidácia je však pre drvivú väčšinu ľudí veľká neznáma. Niektorí považujú tento krok za ďalšiu formu zadlžovania, prípadne vnímajú refinancovanie ako predčasné splatenie úveru. „Viac ako dve pätiny Slovákov si neuvedomujú výhody konsolidácie, medzi ktoré patrí nielen lepší prehľad v tom, koľko peňazí a kam im z účtu odchádza, ale predovšetkým zníženie mesačnej splátky. Spojením viacerých úverov do jedného s lepším úrokom pritom možno ušetriť mesačne desiatky až stovky eur na splátkach, čo môže byť cestou, ako odľahčiť napäté rodinné rozpočty práve v časoch narastajúcich cien,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Prepočítajte si, koľko ušetríte

Úrokové sadzby na spotrebných úveroch sa na Slovensku pohybujú v priemere nad 8 % ročne, pričom do budúcna nemožno vylúčiť ich ďalšie zvyšovanie. V 365.bank pritom možno získať bez poplatkov pôžičku na refinancovanie s oveľa nižším úrokom. 365-ka ponúka úrok 6 % ročne pre každého, kto si tam prenesie už existujúce úvery. To, koľko s novým úrokom možno ušetriť, si záujemca prepočíta na úverovej kalkulačke .

Pôžičku na refinancovanie v 365.bank je možné získať až do výšky 40 000 eur, pričom splatiť týmto spôsobom možno aj kreditnú kartu či povolené prečerpania. Maximálna doba splácania predstavuje až osem rokov, takže výšku mesačnej splátky si viete nastaviť podľa svojich možností. Aj v tomto prípade platí, že splácanie úveru si môžete poistiť, čo pomôže minimalizovať riziká spojené so zmenou ekonomickej situácie v rodine. Naopak, ak budete mať na svojom účte voľné prostriedky, pôžičku si vďaka nim môžete znížiť prostredníctvom mimoriadnej splátky, alebo ju predčasne splatiť. O úver môžete požiadať telefonicky alebo na ktorejkoľvek pobočke.