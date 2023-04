Ilustračné foto Zdroj: Union

„Potreba tolerancie v našej spoločnosti ešte nikdy nebola silnejšia a vieme, že práve okolo porúch autistického spektra koluje mnoho mýtov či predsudkov, ktoré môžu byť pre ľudí s touto diagnózou zraňujúce,“ vysvetľuje za Union hovorkyňa Kristína Baluchová. Poukázaním na výtvarný talent ľudí s poruchou autistického spektra chce byť Union zdravotná poisťovňa inšpiráciou aj pre iných. „V Unione zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre približne 1000 ľudí s diagnózou PAS, záleží nám na tom, aby ich kvalita života bola čo najlepšia.“

Ilustračné foto Zdroj: Union

Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Dodnes nie je jasné, prečo a ako toto ochorenie vzniká, príznaky detského autizmu sa zväčša prejavia do veku troch rokov.

„Porucha má mnoho podôb, stupňov, respektíve miery narušenia jednotlivých oblastí. Od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, po na prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie,“ vysvetľuje projektová manažérka centra Andreas Lucia Gvozdjáková. Dodáva, že jedinci s týmto postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných, pričom dlhoročné zahraničné výskumy poukazujú práve na fakty, ktoré potvrdzujú dôležitosť a zmysel vzdelávania. „Sme veľmi radi, že nás Union s touto špeciálnou prosbou oslovil a že sme mohli tvorbou našich klientov posilniť ich komunikáciu smerom k ostatným poistencom a poistenkám. Ako prejav vďaky i záujmu sme pre Union vytvorili špeciálne logo z recyklovaných materiálov, na ktorom sme so Sylviou Széherovou a dobrovoľníčkou Ľubicou pracovali 4 týždne.“

Ilustračné foto Zdroj: Union