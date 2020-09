Union bude prispievať na zubné strojčeky

Zdravotná poisťovňa Union prichádza s novinkou – deti do 18 rokov, ktoré potrebujú zubný strojček, na neho dostanú príspevok 100 eur. „Veríme, že to pomôže rodinám, kde je strojček veľkým zásahom do rozpočtu,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union.