Chcete dokázať sebe a ostatným, že na to máte? Práve pre vás vytvoril tím YOUNG RUN naozaj fantastickú príležitosť! Môžete sa tešiť na výnimočnú akciu, ktorá ostane vo vašich pamätiach.

YOUNG RUN sa uskutoční 18. Júla 2021, v nedeľu, v srdci Prievidze; na Námestí Slobody. Na tomto priestrannom námestí je štart všetkých 5 tratí. Ako prví vybehnú bežci polmaratónu, ktorí zazrú krásy Bojníc a Prievidze. Následne s časovým rozostupom vyrazia vpred 10km nadšenci a za nimi 5km bežci. Stometrová trať čaká vaše deti mladšie ako šesť rokov. Deti, ktoré majú sedem až desať rokov a lásku k športu, si odbehnú svojich 700 metrov.

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

Kto sme?

Sme 4 mladí priatelia s nadšením a vášňou pre šport. Zároveň máme chuť prekonávať vlastné limity. Reprezentujeme mladosť nášho projektu a chceme oživiť športového ducha v každom z vás. Chceme taktiež ukázať našim rovesníkom kreativitu a neobmedzenosť mladej energie a vzbudiť v nich silu dosiahnuť niečo už v skorom veku. Našim cieľom je zorganizovať akciu, ktorá oživí a spestrí mesto Prievidza. Akcia má kapacitu 850 ľudí, medzi organizátormi budú desiatky dobrovoľníkov, či množstvo sponzorov, ktorí podporili YOUNG RUN. Vďaka ním sa táto očakávaná udalosť stane skutočnosťou. Nič nie je nemožné a budeme toho dôkazom.

Chceme aj pomáhať.

Šport spájame s pomocou. Preto časť z peňazi, za ktoré si u nás kúpite miesto na akcií, poputuje na podporu deťom a rodinám, ktoré pomoc potrebujú. Podporíme neziskovú organizáciu Nový domov v Prievidzi. Nový domov je miesto, kde sa skvelí ľudia starajú o ťažko postihnuté deti, mládež, ale aj dospelých. Pre rodiny s deťmi, ktoré prežívajú život s prekážkami, tu je organizácia Úsmev ako dar. Popri registrácii budete mať možnosť príspevku pre Úsmev ako dar dobrovoľnou čiastkou www.youngrun.org/zbierky. Ak by ste mali záujem podporiť niektorú z týchto dvoch neziskových organizácii, môžete ich kľudne podporiť aj na mieste akcie. Nekúpite si tak iba miesto na akcii, ale aj pomôžete. Ďakujeme!

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

5km – STARTIN okruh

Pri príprave rýchlej päť kilometrovej trate s názvom STARTIN okruh sme dbali na bezpečnosť a jenoduchosť. Ak si nechceš nechať ujsť ani ty YOUNG RUN, no zároveň máš pochybnosti o svojich bežeckých schopnostiach, táto trať ti bude pasovať! Ale poponáhľaj sa, miesta sú obmedzené a cena narastá s počtom registrovaných! Ak si ale ešte stále neveríte alebo nie ste si istí, na našej stránke www.youngrun.org si môžete prezrieť všetko, čo vás ohľadom tejto trasy zaujíma. Jednoduchý okruh, bez prevýšenia.

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

10km - TRUE

Pre tých dravších bežcov, pre premožiteľov vlastných limitov tu je 10 kilometrov dlhá trasa, s názvom TRUE okruh. Ak vám je 5 kilometrov málo, toto sme pripravili pre vás. Príďte sa ukázať. Dostanete razenú medailu, bohaté balíčky od sponzorov, výdatné občerstvenie od Nestlé, Kofoly, či Miticky a krásny zážitok. A viete čo? V spolupráci so SME vám prinášame jedinečnú zľavu 15% na túto trať. Váš kód môžete pri registrácii uplatniť v políčku „Kupón“: YRV21HVPAY. Chceme vám priniesť zážitok, o ktorý sa oplatí bojovať a zažiť neopakovateľnú radosť. Buďte toho súčasťou.

21km - Polmaratón

YOUNG RUN nespája iba ľudí, ktorí sa cítia mladí a žijú športom, ale aj Prievidzu a Bojnice; dve krásne mestá s bohatou históriou. Ako? Našou najdlhšou trasou 21 kilometrov s názvom OG okruh. Táto trať, rovná jednému pol maratónu, je výzvou aj pre tých najväčších a najzapálenejších bežcov. My veríme, že je pre vás 21 kilometrov výzva a odhodláte sa ju zdolať. Krásy Bojníc čakajú na vás a 18.7. to bude špeciálne. Cesty budú uzavreté pre najlepší športový zážitok, aký vám vieme poskytnúť. Krásy Bojnického Zámku, či nádherné výhľady na Prievidzu. Razená medaila a bohatý balík od sponzorov dostanete ihneď! Navyše každý účastník OG okruhu dostane k tomu všetkému tričko YOUNG RUN. A pre tých najlepších z najlepších si tím YOUNG RUN pripravil veľké prekvapenie. Pre prvých troch v každej kategórii čaká víťazný pohár. Kto skôr príde, ten skôr berie a u nás to platí rovnako! Pre OG okruh máme vytvorenú najmenšiu kapacitu, oplatí sa byť rýchly!

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

YOUNG Virtual

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

Ak ste sa dočítali až sem a stále ste neuskutočnili svoju registráciu, asi bežecká akcia v Prievidzi nie je úplne pre vás, alebo bývate až veľmi ďaleko, alebo skrátka nie je beh úplne šport, v ktorom by ste chceli súťažiť. Áno, tušíte správne; ani na vás sme nezabudli. Naozaj chceme priniesť pocit slobody, krásu športu a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Predstavujeme Vám YOUNG Virtual! Virtuálna akcia, ktorá nie je len o behu, ale je to viac možnosť byť súčasťou YOUNG RUN akcie a komunity. Je to možnosť, ktorá vám prinesie veľa výhod, zážitkov a radosti! Či už ste nadšenec behu, chôdze, máte vášeň pre turistiku či Nordic walking, YOUNG Virtual je tá najlepšia príležitosť.

Ukážte sami sebe, že viete byť úspešný v tom, čo robíte. Kdekoľvek na svete. A čo získate? Špeciálne navrhnutú a vyhotovenú medailu? Virtuálny diplom? Alebo tričko? Všetko. Tak nečakajte a staňte sa už teraz súčasťou komunity YOUNG RUN.

Všetky ďalšie informácie nájdete na https://www.youngrun.org/young-virtual.

YOUNG RUN podporili:

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN

Ilustračné foto Zdroj: YOUNG RUN