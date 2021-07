Ste z Bratislavy, z okolia Dubnice, Prievidze či Rožňavy či sem len cestujete a radi nakupujete v žltom nákupnom parku STOP SHOP? V tom prípade máme pre vás dobrú správu, pretože odteraz tam môžete nakupovať so zľavami s aplikáciou STOP SHOP Wallet. Appka je dostupná v dvoch variantoch pre Android ako aj iOs (App Store a Google Play), stačí si ju stiahnuť do svojho mobilu a využiť kupóny na zľavu, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Výhodne tak môžete nakúpiť napríklad obuv, odevy, elektrospotrebiče, nábytok či kvety. Ponuka zľavových kupónov sa bude pravidelne obmieňať, a tak si ulovte tie, ktoré sú pre vás najvýhodnejšie.

Mnohé z uvedených kupónov majú obmedzenú platnosť konkrétnym dátumom, no ak na kupóne nie je uvedený, znamená to, že nie je časovo obmedzený. Okrem výhodného nakupovania sa s aplikáciou STOP SHOP Wallet môžete zapojiť aj do súťaže o nový iPhone 12 mini – stačí si stiahnuť aplikáciu a zaregistrovať sa do STOP SHOP Wallet vernostného klubu do 30. septembra 2021.

Všetky prevádzky STOP SHOP na Slovensku dodržiavajú tie najprísnejšie hygienické štandardy pre bezpečný nákup počas aktuálne platných nariadení súvisiacich s ochorením covid-19. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že nakúpia nielen bezpečne, ale aj pohodlne a rýchlo.

Viac informácií je k dispozícii na https://stop-shop.com/sk/slovensko a na FB stránke https://sk-sk.facebook.com/stopshopslovensko.

Zdroj: Imofinanz