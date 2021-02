Kúpa zásnubného prsteňa môže byť, mierne povedané, stresujúca udalosť, pretože je potrebné vziať do úvahy tvar, kvalitu rezu, farbu a čistotu diamantu. Potom je tu karátová hmotnosť, typ kovu, ktorý ste vybrali a tvar prsteňa.

Našťastie dnes už ale nie je výber tohto šperku vôbec žiadna náročná úloha. V skutočnosti môžete svoju partnerku potešiť tým najkrajším zásnubným prsteňom, ktorý bude zbožňovať po dlhé roky, a to všetko bez bolestí hlavy, ktoré sa vám spájajú s nakupovaním tohto klenotu.

Ako je to možné?

Vytvorte si rozpočet

Spomedzi mnohých tipov na nakupovanie zásnubného prsteňa ste možno počuli radu, že by ste si mali pre kúpu nového prsteňa odložiť bokom dva alebo tri platy. Radiť sa dnes ale týmito zastaranými pravidlami už nemusíte, pretože cena týchto šperkov, bez toho, aby sa znížila ich kvalita, je mimoriadne výhodná a prijateľná pre všetkých.

Určite si ale nejaký ten rozpočet na tento účel vytvorte. Blízkosť milovanej osoby je vzácna a takáto jednorazová investícia predsa za to stojí. Určite vás to nezruinuje, a to ani v prípade, ak budete neskôr kupovať nové svadobné obrúčky.

Zvážte jej štýl

Druhým krokom pri vyberaní vhodného snubného prsteňa, ktorý bude vaša partnerka milovať, je zohľadnenie jej individuálneho štýlu. Aby to bolo pre vás jednoduchšie, pozrite sa na jej iné šperky. Všímajte si typ kovu, farebnosť a vzory, ktoré sa v jej výbave najčastejšie opakujú a skúste sa pri výbere jej aktuálnymi šperkami inšpirovať.

Potrebné indície získate aj na základe oblečenia a rozhovorov s priateľmi a rodinou. Treba byť pozorný a viac si všímať jej okolie.

Vhodný typ a tvar kameňa

Pri kúpe prsteňa je jedným z prvých krokov výberu aj typ a tvar kameňa. Hlavným hľadiskom pre tvar je osobná preferencia. Od krásnych prsteňov v tvare srdca po oválne štýly existujú tvary pre každú osobnosť.

Niektoré ženy uprednostňujú klasický vzhľad, iné zasa niečo originálnejšie. Uistite sa pri konkrétnom šperku aj o vhodnosti jeho použitia v reálnom živote a či bude korešpondovať s o životným štýlom a prácou vašej vyvolenej?

Dôležitá je samozrejme aj farba diamantu alebo iného kameňa, jeho brúsenie, karáty a jasnosť.

S veľkosťou prsteňa si už veľkú hlavu robiť nemusíte, mnohé sú univerzálne a zhotovené tak, aby sa prstom prispôsobili. Pokiaľ sa ale dohodnete s predajcom, zmena veľkosti nebude v prípade potreby žiaden problém. A nakoniec, možno to máte v oku a budete snubný prsteň vyberať spoločne. Možností máte veľa, dôležité je, aby bola žiadosť o ruku krásna celá.