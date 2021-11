Po možnosti „kúp teraz, zaplať o 30 dní“ je tu aj „kúp teraz, zaplať v troch platbách“ – oba produkty patria do portfólia takzvaných odložených platieb nového slovenského fintechu Ahoj. Každý si môže vybrať tovar, mať ho okamžite k dispozícii, ale platiť zaň neskôr. Teda v troch mesačných úhradách bez úrokov či navýšenia ceny.

Super veci na Ahoj

Zákazníci si tak môžu dovoliť nakupovať aj drahší tovar. Trendy oblečenie, bižutéria, mobily aj elektronika či značkové topánky, človek vždy niečo potrebuje.

Pohodlné štýlové kreslo stojí momentálne 199 eur, no po rozložení na tri platby by to bolo len necelých 70 eur. Za hodinky netreba uhradiť 150 eur hneď a naraz. Prečo si túto sumu nerozložiť a nezaplatiť na tri krát po 50 eur? To človek ani veľmi nepocíti a peňaženku mu to až tak nezaťaží.

Je to paráda. Aj našliapané outdoor topánky za 120 eur by po rozdelení na tretiny vyšli len 40 eur, wow...

E-shopy pribúdajú

Na Ahoj: Kúp teraz, zaplať neskôr je e-shopov naozaj na výber. Okrem nábytku či kozmetiky a oblečenia aj športové potreby. Zákazníci tam tiež nájdu elektroniku, aj starostlivosť o domácich miláčikov či produkty zdravej výživy.

Záujem o nové a moderné formy platieb na Slovensku neustále rastie. Svedčí o tom aj dôležitý míľnik – viac ako stovka e-shopov zapojených do platformy Ahoj, aby ich zákazníci mohli využívať tie najmodernejšie platobné metódy. Postupne pribúdajú stále ďalšie a ďalšie e-shopy ako napríklad aj mtbiker.sk či piluka.sk, insportline.sk, mojnabytok.sk, ktoré budú podporovať Ahoj platbu.

Zážitok z nakupovania

„Sme veľmi radi, že sme slovenským zákazníkom mohli priniesť dôležitý platobný nástroj, ktorý im uľahčí nakupovanie. Platobné metódy Ahoj sú efektívnym prvkom v rámci e-commerce a umocnia zážitok z nakupovania každému zákazníkovi z pohodlia svojho domova. Pri troch platbách má každý možnosť zvoliť si automatické splácanie použitím platobnej karty, čo je pohodlné a bez starostí. Rozloženie nákupu na tri platby je bez úrokov či ďalších poplatkov,“ uvádza Klaudia Drábiková, líder pre digitalizáciu. Je tiež presvedčená, že novú metódu ocenia najmä tí, ktorí dnes platia na dobierku, lebo majú obavy z platby kartou na internete. Ale aj tí, ktorí si chcú tovar vopred vyskúšať, predtým ako ho zaplatia.

Možnosť si tovar pred zaplatením pozrieť alebo vyskúšať, bola doteraz len doménou kamenných obchodov, no vďaka odloženým platbám Ahoj sa dostáva aj do online nakupovania. Všetko pohodlne, bezpečne a moderne. To je doménou Fintechu Ahoj, ktorý má za sebou silného partnera, skupinu 365.bank.

Jednoduchý proces

Proces platby „kúp teraz, zaplať v troch platbách“, ale aj „kúp teraz, zaplať o 30 dní“ je úplne jednoduchý. Rovnako, ako keď si zákazník vyberá medzi platbou kartou, prevodom na účet alebo dobierku, sa dá zakliknúť možnosť odloženej platby. S odloženou Ahoj platbou možno nakúpiť až do výšky 300 eur.

Trvá to menej ako minútu, potrebné je overiť len dva údaje (číslo OP a rodné číslo). Pri každom ďalšom využití Ahoj platby (či už odklad o 30 dní alebo v 3 mesačných platbách) je proces ešte jednoduchší. Úhradu troch mesačných platieb má klient možnosť uskutočniť zadaním platby z platobnej karty, čím si pohodlne zaistí, že na úhradu nezabudne. Ďalšou možnosťou je platba prevodom z účtu pomocou naskenovania pripraveného QR kódu.

A to je všetko, tak hurá, na nákupy!

ilustračné foto Zdroj: Ahoj shopping