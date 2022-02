Vie to každý rodič – dieťa vám otočí svet totálne naruby, pripraví vás o spánok aj o bezstarostný život, no ten príval lásky a radosti, ktorá s ním do vášho života príde, je nekonečný. Pozná to aj športový moderátor Boris Valábik, ktorého dcérka Viktória sfúkne prvú sviečku na torte 19. februára.

Boris si otcovstvo užíva naplno. Zdroj: IG BV

Boris Valábik priznáva, že si otcovstvo nevedel dosť dobre predstaviť. „Tešil som sa na dieťa, ale ako to so mnou zamáva, to som si ani len nevedel predstaviť. Mali pravdu všetci tí, ktorí hovorili, že láska otca k dcérke je neopísateľná. Teraz ma zas podpichujú, že jedno dieťa je málo,“ smeje sa. No ako vieme, detí sú radosti, ale aj starosti.

Malá Viki upratuje. Zdroj: IG BV

„S deťmi narastajú aj nároky na zariadenie domácnosti. Vidím to aj u nás doma: práčka perie oveľa viac, vysávač vysáva denne, väčšiu chladničku sme už kúpili,“ opisuje svoje skúsenosti vyšportovaný sympaťák. „Ja si vždy pri plánovaní nákladnejšieho nákupu počkám na výhodné akcie. Napríklad teraz je výhodné nakupovať veľké spotrebiče v PLANEO. Za každý nad 250 eur dostanete veľmi príjemnú zľavu, takže zariadiť si domácnosť alebo vymeniť starý spotrebič vás vyjde skutočne o dosť lacnejšie,“ odporúča Valábik.

A čo myslel tou príjemnou zľavou? Presvedčte sa sami na planeo.sk!