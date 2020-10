Platí to aj pre profesiu športového novinára. Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, prichádza s novým projektom práve pre tých, ktorí sa chcú venovať športovej žurnalistike.

Cieľom Programu športovej žurnalistiky je ponúknuť študentom vysokých škôl inovatívny spôsob získania praktických skúseností v oblasti športovej žurnalistiky a fotožurnalistiky. „Práca novinára vyzerá v mnohých aspektoch úplne inak ako pred niekoľkými rokmi, mení sa oveľa rýchlejšie ako učebné osnovy škôl. Cieľom nášho projektu je ukázať študentom, čo ich čaká v praxi, ponúknuť im to, čo považujeme pre ich rozvoj a napredovanie za dôležité. Budú mať unikátnu príležitosť pracovať so skúsenými novinármi a špecialistami na rôzne oblasti novinárskej práce,“ predstavuje Program športovej žurnalistiky jeho hlavný lektor Marián Szücs.

Ilustračné foto. Zdroj: SOŠV/Andrej Galica.

Okrem neho sa na projekte podieľajú ďalší šiesti lektori priamo z praxe. Gro stáže sa uskutoční v online priestore, súčasťou však bude aj niekoľko celodenných workshopov, na ktorých sa stážisti stretnú s mnohými zaujímavými témami a osobnosťami. „Mnohí stredoškoláci prichádzajú na vysokú školu s myšlienkou venovať sa práve športovej žurnalistike, no táto cesta je sprevádzaná mnohými prekážkami. Redakcie často nemajú prostriedky ani čas plnohodnotne sa venovať stážistom. Na druhej strane tu máme novinárov s dlhoročnými skúsenosťami a Slovenský olympijský a športový výbor s dobrými vzťahmi s novinárskou obcou. Spojili sme to dokopy a vytvorili netradičný formát stáže, ktorý môže priniesť užitočný doplnok k teoretickému štúdiu nielen žurnalistiky,” hovorí o myšlienke vzniku projektu jeho koordinátorka Dana Galicová zo SOŠV, ktorého okrem exkluzívneho partnera TIPOS podporujú aj generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, BILLA, Kooperativa, Slovenská sporiteľňa, SPP a Matador i partner Granden.

Stáž je určená pre reportérov i fotografov

Program športovej žurnalistiky absolvuje štrnásť študentov – z toho desať reportérov, ktorí sa chcú živiť písaním, a štyria fotografi, ktorým profesionálnu techniku zadarmo zapožičia technologický líder v oblasti zobrazovania spoločnosť CANON.

„Slovenskému olympijskému a športovému výboru ako streche športu záleží aj na kvalite športovej žurnalistiky na Slovensku. Verím, že náš projekt, na ktorom spolupracujeme s ľuďmi priamo z praxe, študentov zaujme a využijú jedinečnú šancu, ktorú im ponúkame,” vyjadril sa k projektu výkonný riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Gábor Asványi.

Online stáž a možnosť publikovania v slovenských médiách

Študenti sa do programu môžu prihlasovať do konca novembra, samotná stáž sa začne začiatkom letného semestra 2021. „Program bol koncipovaný tak, aby sa na ňom mohli zúčastniť študenti z celého Slovenska a neboli sme limitovaní len väčšími mestami, v ktorých sa nachádzajú športové redakcie. Študenti budú so svojimi lektormi komunikovať online. Dostanú zadanie spolu s deadlinom a po jeho vypracovaní si ho spolu s lektorom rozanalyzujú a povedia si, čo bolo dobré a čo sa dá ešte viac vylepšiť,” približuje priebeh programu Galicová. Lektori majú pre študentov pripravené zaujímavé témy, frekventanti programu si vyskúšajú základné novinárske žánre – rozhovor, komentár, reportáž. To isté sa týka i fotografov. Lektori i Slovenský olympijský a športový výbor budú nápomocní pri získavaní kontaktov či akreditácií na športové podujatia.

Súčasťou Programu športovej žurnalistiky bude aj niekoľko celodenných workshopov, ktoré budú zložené z teoretickej, ale aj praktickej časti a viesť ich budú odborníci priamo z praxe. „Študenti sa napríklad dozvedia, akú úlohu zohrávajú v kariére novinára sociálne siete, ako sa tvoria podcasty, aký by mal byť vzťah športovca a novinára, ako vyzerá práca v športovej redakcii 21. storočia, aké sú špecifiká práce hovorcu športového zväzu, komentátora či televízneho redaktora a množstvo ďalších zaujímavých tém. Workshopy by sa mali uskutočniť vo fyzickej podobe, ale, samozrejme, všetko bude záležať od situácie okolo pandémie nového koronavírusu,” dodáva Galicová.

Medzi benefity programu nepatrí len spolupráca s jednými z najlepších športových novinárov, ale aj individuálny prístup lektorov či možnosť pokračovania spolupráce s vybranými redakciami. „Všetko bude závisieť od študentov. My im dáme možnosť získať nové zručnosti, vedomosti, kontakty z novinárskeho a športového prostredia. Ako sa svojej šance chopia, bude už na nich,” hovorí hlavný lektor Marián Szűcs.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na webe projektu www.olympic.sk/programzurnalistiky

