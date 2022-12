Bratislava / Sereď – Nezištná pomoc vo svojom voľnom čase. Práve to je predpoklad na to, aby sa niektorý zo zamestnancov seredského Amazonu mohol pýšiť titulom Amazon Star. Hviezdou Amazonu sa v tomto roku stal Dávid Macorlig, ktorý chce pomáhať hlavne deťom.

Ako vyučený umelecký grafik ich v škole a na letnom tábore zasväcoval do práce s drevom, no neváhal tiež niektorým z nich nakúpiť zimné čapice, čím im pripravil predčasný vianočný darček. Spoločnosť Amazon preto neváhala oceniť Dávidov charakter a pripravila mu Amazon Box s darmi v hodnote 1500 eur.

Titul Amazon Star je o to cennejší, že si zamestnanci svoju „hviezdu“ vyberajú sami spomedzi seba. Od 8. novembra do 3. decembra sa mailová schránka súťaže plnila ich príbehmi, ktoré poukazovali na veľké srdcia mnohých z nich. Či už sa jednalo o spolupatričnosť a pomoc na pracovisku, rozvoj komunít či iné podanie pomocnej ruky. Jeden príbeh však vyčnieval.

„Veľmi ma teší, že aj tento rok sme mohli oceniť jedného z našich zamestnancov titulom Amazon Star. Je úžasné, že ľudia ako Dávid nezištne vo voľnom čase pomáhajú druhým, a preto chceme jeho aktivity odmeniť aspoň touto formou. Toto ocenenie je pre nás o to dôležitejšie, že na cenu Amazon Star sa nominujú zamestnanci medzi sebou,“ znejú slová generálneho manažéra Amazonu v Seredi Miloša Jasenčaka.

Dávidovi Amazonský Box s darčekmi odovzdala 8. decembra osobne známa slovenská herečka Zuzana Vačková.

Ilustračné foto Zdroj: Amazon

„Častokrát tie malé dobré skutky, ktoré ľudia robia, nevidíme. A tí, ktorí tieto skutky konajú, to robia nesebecky. Nechcú, aby o tom vedel celý svet, chcú jednoducho niekoho potešiť. O to viac ma teší, že spoločnosť Amazon dokáže vidieť u svojich zamestnancov tento ľudský rozmer a dokáže oceniť to, ak niekto z nich vo svojom voľnom čase venuje svoju energiu a srdce tým, ktorí to potrebujú. A Dávid má to srdce veľmi veľmi veľké,“ doplnila dojato.

Dávida na ocenenie nominovala jeho kolegyňa z oddelenia Beáta Polakovičová, ktorá mala pre svoju voľbu dôvody úplne jasné: „Dávida som za Amazon Star nominovala preto, lebo si myslím, že má výnimočný prístup k ľuďom. A to potvrdzujú aj jeho dobrovoľnícke činnosti či už v škole, alebo v tábore pre zdravotne postihnutých. Všade kam ide, prináša so sebou úsmev a dobrú náladu, je skromný, nápomocný a v práci sa naňho vždy vieme spoľahnúť. Myslím si, že aj kvôli týmto vlastnostiam si zaslúži byť hviezdou Amazonu.“ Dávid sa aj tu zachoval typicky gentlemansky a Beáte zo svojich cien daroval bluetooth reproduktor. „V Amazone pracujem dva a pol roka na oddelení Problem Solve a práve tu som spoznal aj moju milú kolegyňu Beátku, ktorej veľmi pekne ďakujem, že ma do Amazon Stars nominovala,“ poďakoval Dávid.

Ilustračné foto Zdroj: Amazon

Ako ale vníma seba sám ocenený a prečo pomáha práve deťom? „Deti sú naša budúcnosť a vidieť tú ich vďačnosť a radosť je pre mňa nadovšetko,“ vyznáva sa opäť raz skromne a s plachým úsmevom. „V rámci umeleckých workshopov na základnej škole Adolfa Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou, kde ako učiteľka pracuje moja manželka, sme spolu s detičkami vyrezávali do dreva. Vytvárali sme všelijaké odtlačky a tie si potom mohli zobrať domov, z čoho mali veľkú radosť. To ma tiež motivovalo k tomu, aby som za svoje amazoňácke swagy, teda body, za ktoré si my zamestnanci môžeme kupovať produkty, nakúpil čapice a daroval ich deťom, ktoré ich najviac potrebujú,“ dodáva inšpiratívne na záver amazonská hviezda pre rok 2022.