Portál Kozmix.sk je aj v tomto školskom roku obľúbeným doplnkom vyučovania na stovkách slovenských škôl. Učiteľom ponúka množstvo moderných vzdelávacích materiálov, s ktorými sa učenie stáva hrou. Pre rodičov zas môže byť cenným zdrojom inšpirácie k tomu, ako si doma precvičovať učivo a ako motivovať deti k získavaniu nových vedomostí.

Prínos takejto formy digitálneho vzdelávania bol viditeľný najmä počas prvej vlny pandémie, kedy bol portál bezplatne sprístupnený celej verejnosti. „Na jar 2020 sme zaznamenali viac ako 9 miliónov zobrazení stránok na našom portáli a desiatky tisíc nových používateľov. Množstvo škôl, ktoré spoznali Kozmixa, nám ostalo verných aj v tomto školskom roku. Veľmi si vážime túto dôveru a veríme, že aj do budúcna bude Kozmix spoľahlivým kamarátom, ktorý žiakov prevedie svetom zábavného učenia,“ hovorí Alexandra Kamenická z tímu Kozmix.

Vianoce s Kozmixom

V závere roka 2020 prichádza portál Kozmix.sk s vianočnou súťažou, počas ktorej sa deti zabavia, niečo nové naučia a vďaka tomu dostanú šancu zahrať si o jednu z 50 cien. Navyše, každý súťažiaci získa automaticky prístup k celému obsahu vzdelávacieho portálu, ktorý bude platný po dobu 10 dní. Počas tohto obdobia sa môžu učitelia i rodičia zoznámiť s ponúkaným obsahom, ktorý zahŕňa tisíce materiálov z 11 školských predmetov, množstvo pestrých aktivít na voľný čas či desiatky príbehov zameraných na rozvoj čítania s porozumením.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Do súťaže bude zaradený každý, kto sa prihlási do svojho účtu na portáli Kozmix.sk (resp. si bezplatne vytvorí nový účet) a v termíne do 23. decembra úspešne vyrieši jednoduché úlohy k aspoň jednému z troch vianočných komiksov. Súťažiaci budú môcť vyhrať školský či rodinný prístup na vzdelávací portál do konca školského roka, Kozmixov vianočný balíček plný darčekov alebo výnimočnú knižku Kozmix a záchrana planéty Intelix. „Vianočná súťaž je našou bodkou za rokom 2020, ktorý bol mimoriadne náročný pre žiakov, učiteľov i rodičov. Naším cieľom je priniesť do škôl a domácností veselé aktivity, s ktorými sa zabaví celá trieda či rodina. Obdobie Vianoc je najmä o zdieľanej radosti a my veríme, že aj Kozmix môže svojou troškou prispieť k tomu, aby mali žiaci príjemný záver roka,“ dopĺňa A. Kamenická.

Viac informácií o práve prebiehajúcej súťaži s Kozmixom nájdete na www.moj.kozmix.sk

