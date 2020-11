Európsky charitatívny beh No Finish Line má za sebou úspešne druhý ročník. Medzi 5. až 8. novembrom sa do virtuálnej verzie behu zapojili bežci z piatich krajín sveta.

Virtuálna edícia sa konala na platforme mobilnej aplikácie iWATT, ktorá zároveň slúžila aj ako hlasovanie za projekty uchádzajúce sa o podporu z grantu.

O výške podpory a o tom kam vyzbierané peniaze poputujú rozhodovali samotní účastníci behu svojou aktivitou prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zástupcovia organizátora nadácie Children&Future Bratislava a generálneho partnera MiddleCap Group vybrali z množstva prihlásených projektov tri, ktoré posunuli do finále. Bežci mohli svoje odbehnuté kilometre darovať projektu #nerozlúčitelní, ktorí zastrešuje Slovenský paralympijský výbor, občianskemu združeniu PONS s projektom „Detský denný letný integračný tábor“ alebo občianskemu združeniu Nádej detí a jeho projektu „Dobehneme zameškané“.

Spomínané subjekty si nakoniec vybehané kilometre zo 4 dní rozdelili nasledovne:

SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR: 11 299 km

O.Z. PONS: 7 697 km

O.Z. NÁDEJ DETÍ: 7 011 km

„V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým aktívnym účastníkom, ktorí sa aj v tejto komplikovanej dobe zapojili a pomohli tak dobrej veci. Podarilo sa nám nabehať 26.000 kilometrov, čo je veľmi pekné číslo. Vzhľadom na komplikácie, ktoré korona vírus priniesol do nášho každodenného života a enormnú snahu finálových subjektov zapojených do grantovej schémy, sme sa nakoniec rozhodli nepodporiť len najúspešnejší projekt, no pomôcť všetkým trom finalistom. Tí si rozdelia sumu 26.007 euro podľa dosiahnutých výsledkov,“ komentoval výsledky No Finish Line Miroslav Výboh, Chairman MiddleCap Group.

„Nechceli sme sa vzdať organizácie No Finish Line ani napriek situácii a obmedzeniam, ktoré priniesla pandémia. Preto sme radi, že sa nám podarilo nájsť tento rok partnera MiddleCap Group vďaka, ktorému poputuje vybehaná čiastka tím čo to potrebujú,“ zhodnotila rozhodnutie organizovať virtuálnu edíciu európskeho charitatívneho behu Katarína Petrášová z nadácie Children&Future Bratislava.

No Finish Line sa už 21 rokov behá vo vybraných európskych metropolách, kde nechýbajú Paríž, Oslo, Atény, či Monako. Princíp štandardného behu No Finish Line je jednoduchý a je o behu alebo chôdzi počas dopredu stanoveného počtu dní a to toľkokrát, koľko sa účastníkom chce alebo zvládnu. Môžu zabehnúť jeden kilometer alebo maratón. Nabehané kilometre sa následne premenia na eurá z ktorých sa podporí projekt z oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry a športu, pomáhajúci deťom.

Pri zrode charitatívneho behu No Finish Line stála v roku 1999 Monacká obchodná komora s cieľom podporiť myšlienku vyhlásenia 20. novembra za univerzálny medzinárodný deň práv dieťaťa.