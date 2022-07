Tento článok nebude o tom, že máte používať opaľovacie prostriedky, chrániť si oči a piť veľa vody. To už dobre viete.

Neznesiteľné teplo, pot, účes, ktorý nedrží či chĺpky tam, kde ešte včera večer neboli nám vedia poriadne znechutiť radosť z leta. Ale iba vtedy, keď nemáte tie správne produkty, s ktorými budete vyzerať dobre bez väčšej námahy aj keď sa ostatní topia ako snehuliaci na jar. Preto sme pre vás vybrali práve nasledujúce vecičky.

Chĺpky v lete naozaj nie sú sexi

Súhlasíme s tým, že je každého vec, či a kde sa holí, ale uznajte, že minimálne v podpazuší a nad hornou perou chĺpky nemajú čo robiť. Takže epilátor alebo depilátor patrí do povinnej výbavy ženy, a to nielen v lete. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Epilátory odstraňujú chĺpky aj s korienkami, depilátory len ich viditeľnú časť. Depilácia je rýchla a bezbolestná, epilácia zas trvácnejšia. Závisí len od vás, pre ktorú metódu sa rozhodnete.

Keď je dobre nohám, je dobre celému telu

Letné horúčavy znamenajú pre náš organizmus poriadny zaberák a dáva nám to najavo ja opuchnutými nohami po celodennej námahe. Nezáleží na tom, či stojíte alebo sedíte, v lete nohy jednoducho opúchajú viac. Úľavu im prinesie masážna vaňa, ktorá rozprúdi krv a lymfu v unavených končatinách a tým osvieži celé telo. Takáto vanička vám spraví dobrú službu aj vtedy, keď musíte úmorné teploty znášať zatvorené v kancelárii alebo doma. Stačí sedieť s nohami namočenými vo vlažnej vode a hneď sa človek cíti sviežejšie.

Aj z praktického drdolu môže byť pekný účes

Najpraktickejším účesom je v lete jednoznačne vysoko vyčesaný drdol. Ideálny k vode, do záhrady, na doma, ale keď chcete dobre vyzerať, bez dobrého účesu to jednoducho nedáte. Ten je alfou a omegou každej vizáže, veď nenadarmo sa hovorí, že vlasy sú koruna krásy. Náš tip je rýchly a efektívny: vlasy nakulmujte do vĺn a takto ich vyčešte dohora. Kľudne ich môžete vyčesať do copu a jednotlivé skrútené pramienky prichytiť sponkami. Kulmy BaByliss sa postarajú o to, aby boli vlny hotové rýchlo a pre vaše vlasy aj šetrne. Navyše si s nimi hravo poradíte aj vtedy, ak práve nepatríte medzi zručné hairstylistky.

Toto všetko a omnoho viac teraz dostanete