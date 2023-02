Koža veľmi rýchlo reaguje na nedostatok spánku, hydratácie alebo vhodnej výživy. Pokiaľ je tá vaša po náročnej zime suchá a precitlivená, so sklonom k zvýšenej tvorbe šupiniek alebo akné, okrem výberu vhodnej kozmetiky nezabúdajte v týchto dňoch ani na úpravu jedálnička. Nemal by v ňom chýbať najmä dostatok čerstvého ovocia a zeleniny.

Poznáte vitamíny krásy?

· Za vitamíny krásy sa vo všeobecnosti považujú vitamíny A, B alebo E.

· Rovnako dôležité je prijímať vitamín C. Nielenže pomáha pri regenerácii buniek, ale tiež zvyšuje tvorbu kolagénu, ktorý zabraňuje vzniku vrások a spomaľuje proces starnutia.

· Vláknina zasa pomáha čistiť telo od škodlivých toxínov. Keď sa z tela prirodzene odstránia, vaša pleť bude odolnejšia voči vzniku vyrážok či akné.

Náš tip: Skvelým spôsobom, ako si rýchlo a chutne doplniť chýbajúce vitamíny, sú čerstvé šťavy. Ak si ich nestíhate pripraviť doma, pestrý výber kvalitných i cenovo výhodných ovocných a zeleninových štiav nájdete napríklad v Kauflande . Ak siahnete po produktoch pod privátnou značkou K-Bio , môžete si byť navyše istí, že neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy.

Lenivá kuchárka Zdroj: Kaufland

Ochutnajte paradajkové krupoto podľa Lenivej kuchárky

Obľúbená foodblogerka si pre vás pripravila recept na šťavnaté paradajkové krupoto, ktoré si dokážete pripraviť rýchlo a chutne aj vďaka šťavám. Prajeme dobrú chuť!

Ingrediencie:

150 g jačmenných krúpov

1 žltá cibuľa K-Bio

2 strúčiky cesnaku K-Bio

1 menšia cuketa K-Bio

1 paprika

100 g cherry paradajok K-Bio

100 ml bieleho suchého vína

250 ml paradajkovej šťavy z koncentrátu s morskou soľou K-Bio

panenský olivový olej K-Bio

soľ a čierne korenie

½ ČL mletého tymianu

½ ČL mletej bazalky

hrsť čerstvej bazalky

Do menšieho hrnca dáme zohriať 700 ml vody s čajovou lyžičkou soli, ktorú použijeme na podlievanie krupota. V hlbokej panvici zohrejeme olivový olej, pridáme k nemu nadrobno nasekanú cibuľu a cesnak a opečieme do sklovita. Prisypeme cuketu, papriku a paradajky nakrájané na menšie kúsky, premiešame a chvíľku opekáme. Následne prisypeme prepláchnuté jačmenné krúpy, premiešame a podlejeme vínom. Za občasného miešania privedieme do varu.

Zalejeme paradajkovou šťavou K-Bio izbovej teploty, ochutíme tymianom, bazalkou a troškou soli a pridáme časť horúcej osolenej vody. Pravidelne miešame, kým sa voda nevpije. Postupne pridávame zvyšok horúcej vody a zakaždým premiešavame, až kým sa vstrebe a krúpy sa uvaria al dente. Krupoto servírujeme ozdobené lístkami čerstvej bazalky, podľa potreby dochutíme soľou a čiernym korením.