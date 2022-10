Na začiatku bol boj so slnkom

Pán Bundala začal vyrábať tinktúry, aby si pomohol od bolestí kĺbov, pani Bundalová zas miešaním vlastného prípravku vyriešila ťažkosti s pokožkou. „Mamina mala alergiu na slnko a pigmentové škvrny, a tak začala vyvíjať prírodný prípravok Štramanda , ktorý by jej problém vyriešil. Podarilo sa jej pripraviť vlastnú receptúru, ktorá dnes pomáha aj iným. Povzbudilo ju to, a tak sa do vývoja kozmetiky pustila naplno,“ vysvetľuje Albert Bundala z rodinnej firmy. Hneď medzi prvými sa jej podarili bylinkové prípravky so skvelými účinkami, ktoré patria dodnes medzi najobľúbenejšie – Kopaničiarska žehlička a Vráskožrút sa stali hitom.

Kopaničiarska žehlička: „Vypigľuje“ vrásky aj vám

Pleťové olejové sérum s originálnym názvom Kopaničiarska žehlička a s príznačným mottom „Vypigluj si tváričku s túto našu žehličku“ v sebe skrýva prírodné zložky, ktoré pomáhajú k vypnutiu pleti a jej omladeniu. „Žehlička vznikla medzi prvými a mama ju najprv vytvárala hlavne pre seba. Dlho študovala účinky rôznych olejov a napokon použila opunciový, arganový a šípkový olej a takisto extrakt z acmelly.“

Vďaka týmto zložkám sérum vyhladzuje drobné mimické vrásky, spevňuje pokožku a pôsobí liftingovo. Zároveň pleť regeneruje a hĺbkovo hydratuje, vďaka čomu zabezpečí svieži a mladistvý vzhľad v každom veku. Výhodou je, že prírodné zložky, ktoré sérum obsahuje, sú vhodné na každý typ pleti. „Naše zákazníčky sú so žehličkou nadmieru spokojné a niektoré ju dokonca nazývajú zázrakom,“ dodáva Albert.

Tajomstvom rodinnej firmy sú prírodné zložky Zdroj: Panakeia

Nočný Vráskožrút: Zožerie všetky vrásky

Za edíciou Vráskožrút sa však skrýva jedna hlavná bylinka. „Keď mama po prvýkrát nazbierala lipkavec, dala ho vymacerovať a najprv vytvorila olej. Bol síce skvelý, ale niečo tomu chýbalo. A tak vznikol nočný Vráskožrút ,“ spomína Albert. Okrem lipkavcového oleja, ktorý prekrví unavenú pleť a udrží ju pružnú a pevnú, obsahuje tento krém aj bambucké či mangové maslo, ktoré sa stará o hydratáciu a zdravie pokožky.

Koenzým Q10, ktorý je takisto súčasťou Vráskožrúta, navyše ochraňuje pokožku pred starnutím spôsobeným vonkajšími faktormi aj genetikou. „Výroba krémov je náročnejšia ako výroba sér a tinktúr, preto sme mali veľkú radosť, že krém mal obrovský úspech. Ľudia si pochvaľovali aj fakt, že okrem antiagingových vlastností má aj liečivé účinky.“

Denný Vráskožrút: Vyhladí i zahojí

Po veľkom úspechu nočného krému však museli Bundalovci vymyslieť aj alternatívu. „Denný Vráskožrút vznikol až neskôr. Nočný variant totiž neobsahuje vodu, a tak je na denné používanie príliš ťažký a mastnejší. Zákazníčky však chceli pomocou účinného krému bojovať s vráskami aj počas dňa,“ dodáva Albert.

Navyše do receptúry pridali obľúbenú kyselinu hyalurónovú, vďaka ktorej krém účinnejšie vyhladzuje jemné aj hlbšie vrásky, a takisto ružovú vodu. Tá zabezpečuje, že pleť je spevnená, vrásky vznikajú pomalšie a navyše hojí drobné poškodenia. „Lipkavec je skvelý hlavne pre ženy po štyridsiatke. Nielenže dokáže vrásky vyhladiť, ale pôsobí aj proti ich vzniku.“

VYSKÚŠAJTE KOZMETIKU OD FIRMY PANAKEIA AJ VY

Tajomstvom rodinnej firmy sú prírodné zložky Zdroj: Panakeia