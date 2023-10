Krásnej Európe kedysi podľahol aj samotný Zeus. S 30% zľavami na poznávacie zájazdy a bezplatným stornom do 15. novembra bude neodolateľný aj pre vás. CK Satur vás prevedie Európou ako nik iný.

Talianska pizza, pasta a gladiátorsky „palec nahor“

Krajina, kde si história, móda aj zmysel pre chuť podali ruky. Horkokrvní domáci si vymieňajú gestá a vôňa espressa určuje momenty dňa. Oslávte taliansky dizajn v Miláne, degustujte toskánske vína a prejdite sa ulicami tajomnej Sicílie či apúlskeho vidieka v Matera. Spoznajte Taliansko a jeho benátsky karneval či cez 1900 rokov staré dejisko krutých hier, rímske Koloseum. Dajte palec nahor, ktorý pochádza z gladiátorských čias a obujte sa do talianskej čižmy.

Krásny Lisabon, Portugalsko Zdroj: CK Satur

Portugalsko – krajina jedného z najtajnejších receptov

Ochutnajte pudingový koláč Pastéis de Nata v lisabonskej štvrti Belém. Navnímajte pôvab mesta Amarante, ktorého prvá časť názvu znamená „milovať“ a nájdite vnútorný pokoj v pútnickom meste Fátima. Portugalsko, najstaršia krajina v Európe s najstarším kníhkupectvom na svete vás chytí za srdce a už nepustí.

Katalánska Barcelona a jej Sagrada Familia, Španielsko Zdroj: CK Satur

V Španielsku vás naučia tancovať a užívať si život naplno

Niečo na tom Španielsku rozhodne je. Od hrdej Andalúzie cez turizmom nepoškvrnené Aragónsko až po Katalánsko. Je to krajina, ktorá porodila mená svetového cvengu ako fúzatý Dalí, kučeravý Goya či škandalózny Picasso. Poznávajte do taktu ohnivého flamenca, nazrite do miest plných spevavých dialektov a ochutnajte lahodné, sladké pečivo roscos v tvare prsteňa. Krajina najstaršej reštaurácie na svete, ako aj prvého moderného románu Don Quijote, si vás získa.

Pohľad na dominantu Paríža, Eiffelovu vežu, Francúzsko Zdroj: CK Satur

Krajina syrov, Francúzsko, si vašu pozornosť právom zasluhuje

Predstavte si eleganciu, nonšalantnosť a nenútený šarm. K tomu živé debaty o jedle a najlepšie pri jedle. Zeleninové ratatouille s vôňou cesnaku alebo smotanové crème brûlée posypané karamelizovaným cukrom. Francúzsko nie je len štíhla Eiffelova veža. Sú to aj romantické zámky na Loire, pripomienky Dňa D v Normandii či mesto mydla v Provensálsku. Usaďte sa na terasu kaviarne a pozorujte krajinu, ktorá tepe vlastným rytmom.

Atmosféra nádherného Nórska a jeho dediniek Zdroj: CK Satur

Byť turistom v Škandinávii je privilégiom

Škandinávci vedia, ako brnknúť na strunu zvedavosti. Dánsko, to je geniálny a melancholický rozprávkar H. Ch. Andersen, ale aj zábavný Legoland. Švédsko zase vie, ako si výnimočné osobnosti uctiť Nobelovou cenou a rovnako vytvoriť domácke smörgåsbord, teda slávnostné pohostenie. Nóri sú hrdí na svoje fjordy, zdravé jedlo a sauny. Nasmerujte kurz aj pozornosť na Škandináviu, ktorá neprestáva fascinovať.