Slogany ako „Trúfaš si na prácu s najlepšími?“, „Trúfaš si odborne radiť zákazníkom v oblasti krásy, zdravia a výživy?“ a „Trúfaš si priniesť nové idey a baviť sa pri práci s počítačom?“ sú len niektoré z headlinov, ktorými chce vo svojej novej kampani nadchnúť mladých ľudí a motivovať ich na duálne štúdium s dm v školskom roku 2021/22 v odboroch Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač. Kampaň bude trvať do konca marca 2021, pretože v apríli sa už žiaci musia rozhodnúť, kam si pošlú prihlášku na strednú školu. Komunikácia bude zameraná na dva smery, a to na rodičov, ako aj samotných žiakov deviatych ročníkov. Práve na komunikáciu s nimi a odkomunikovanie výhod duálu v jazyku mladých ľudí sa dm rozhodla pre spoluprácu s influencerom Oliverom Oswaldom.

Rôzne obrázky, moderný svet farieb a trendy ikony harmonicky dotvárajú nový vzhľad duálneho vzdelávania a podčiarkujú, aké rozmanité toto vzdelávanie je. „V najbližších mesiacoch bude kampaň viditeľná nielen na plagátoch a letákoch v našich predajniach, vo vybraných novinách, televíznych reláciách či webových portáloch, ktorými chceme oslovovať rodičov, ale aj v online, pretože práve tam sa mladí ľudia zabávajú a trávia veľa času. V rámci online komunikácie tak žiaci odborného vzdelávania a ich inštruktori našim potenciálnym žiakom kreatívnym spôsobom ukážu, v čom je duálne vzdelávanie v dm zaujímavé,“ povedala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt

Ilustračné foto. Zdroj: DM

Online komunikácia aj v rukách žiakov

Online kampaň prebieha od októbra cez Facebook a Instagram, kde bol okrem klasického kanálu dm založený aj dm_dual. Je tak ďalším z kanálov, cez ktoré prebieha komunikácia s potenciálnymi uchádzačmi, ktorí prejavia záujem o štúdium v dm, ale aj s ich rodičmi. Tento kanál je spravovaný nielen marketingovým oddelením, ale kvôli jeho autenticite aj vybranými žiakmi duálneho vzdelávania dm, ktorí budú postupne prinášať informácie zo svojho „sveta“ vo forme postov, príbehov z aktivít, livestreamov či súťaží a obsluhovať zákaznícky servis, teda odpovedať na otázky, komentáre či správy. Takisto budú

– v spolupráci s oddeleniami Spolupracovník a Marketing – participovať na tvorbe mediaplánu vrátane obsahu a kreatívy, ktoré marketingové oddelenie spracuje do finálnych postov. Do tohto projektu sa dobrovoľne zapojilo až 13 dualistov dm. Tí spomedzi seba zvolili svojho koordinátora, ktorý má k dispozícii koordinátorov z oddelení Spolupracovník a Marketing a s nimi úzko spolupracuje. Okrem toho o všetkých témach, ktoré chcú žiaci komunikovať, bude prebiehať aktivita aj smerom dovnútra. Komunikovaný obsah budú totiž môcť žiaci prinášať aj prostredníctvom prílohy k internému časopisu, ktorá bude vychádzať dvakrát do roka. Vďaka všetkým vyššie uvedeným aktivitám, do ktorých sú zapájaní, tak majú jedinečnú príležitosť vyskúšať si popri škole aj rôzne formy komunikácie v praxi a rozšíriť tak svoje zručnosti.

Ilustračné foto. Zdroj: DM

Učiť sa od najlepších – pracovať s najlepšími

V dm majú žiaci odborného výcviku už vo veľmi mladom veku možnosť vyskúšať si vlastné cesty a čeliť nezávisle novým výzvam. Je jedno, či ide o obchodného pracovníka alebo žiaka na centrále – každý môže ukázať svoj potenciál a dostať individuálnu podporu na svoj osobný a pracovný rozvoj. Na ich ceste ich sprevádzajú inštruktorky a inštruktori odborného výcviku a poskytujú im rozmanitosť nielen v každodennej práci, ale aj prostredníctvom kreatívnych workshopov, na ktorých sa títo mladí ľudia venujú sociálnym a udržateľným témam, umeniu a kultúre. Tieto aktivity sú dôležité na nadviazanie kontaktu s ostatnými žiakmi odborného výcviku a na posilnenie sebadôvery a odvahy. Ide o vzdelávacie aktivity Spoločný deň – spoznávanie dm a toho, čo ich v najbližších štyroch rokoch vo vzdelávaní v dm čaká, Herbárium a Zdravéstravovanie v Zaježovej, kreatívnu aktivitu ZaŽiTo-k, praktický workshop Štíhleprocesy a poznávacia exkurzia do centrálneho skladu. Plánom do budúcnosti je, aby mali žiaci možnosť využiť aj stáž v zahraničí v niektorej z krajín koncernu.

Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-jobs.sk

Ilustračné foto. Zdroj: DM