V niektorých filmoch išlo o rozdielny spôsob premeny z človeka na upíra, inde sa líšili pitím alebo nepitím krvi nevinných ľudí a niekde mali úplne odlišné superschopnosti. Myslíte si, že o upíroch už viete všetko? Presvedčte sa o tom vo filme Twilight: Súmrak 1. decembra, Twilight: Nov 8. decembra a Twilight: Zatmenie 15. decembra, vždy o 22:00 na televíznej stanici AMC. Tohto roku v decembri si kultové filmy môžete na AMC užívať ako nikdy predtým. Každý večer od 22:00 sa odvysielajú dva filmy hneď po sebe a bez reklám. Tešiť sa môžete napríklad na populárnu ságu Twilight, akčné hity Nezničiteľní (Expendables) alebo Kill Bill, aj šarmantného a zábavného knihovníka Flynna Carsena.

Najväčšie zaujímavosti z filmu Twilight

Podľa twilightovskej ságy upíri nikdy nejedia ľudskú potravu. Avšak v jednej scéne v školskej jedálni Cullenovci jedia to, čo ostatní. Na túto chybu režiséra vraj upozornili herci z filmu.

Scény, ktoré sa odohrávali v mestečku Forks sa v skutočnosti nakrúcali v Portlande. Filmový štáb skopíroval len tabuľu mesta Forks. Dom Cullenovcov je skutočným domom jedného z veľkých šéfov biznisu so športovým oblečením, ktorý umožnil, aby sa scény mohli nakrúcať priamo uňho.

Kvôli scéne, kde hrajú Cullenovci bejzbal, museli herci navštevovať hodiny bejzbalu a Robert Pattinson sa musel naučiť normálne bežať. Aj počasie im značne komplikovalo nakrúcanie. Všetky ženy museli mať na hlavách šiltovky, keďže im silný vietor neustále rozfúkaval upravené účesy.

Zranená Bella sa musela postaviť na Edwardovu nohu, aby vedela tancovať na plese. Robert Pattinson neskôr prezradil, že v ten večer bola taká veľká zima, že na konci nakrúcania ho tak bolela noha, že mu sčerneli prsty na nohách. A to aj napriek tomu, že Kristen je veľmi štíhlej postavy.

V prvej verzii scenára filmu Súmrak mal byť Edward lovcom upírov, čo sa nápadne podobá filmu Van Helsing.

Svalnaté brucho, ktorým sa Edward chváli vo filme Twilight: Nov je len namaľované.

O úlohu Belly sa uchádzali aj herečky Jennifer Lawrence, ktorú môžete poznať aj zo série Hunger Games a Nina Dobrev, ktorá je známa vďaka hlavnej postave v seriáli Upírske denníky, kde hrala spolu s Ianom Somerhalderom.

Ilustračné foto. Zdroj: AMC

Po filme Súmrak, ktorý režírovala Catherine Hardwicke a ktorý sa považuje za najúspešnejšiu časť, ju producenti už nenajali na nakrútenie druhej časti. Podľa dostupných informácií neboli spokojní s jej výkonom a najali Chrisa Weitza.

Počas otváracieho víkendu na Slovensku tento film videlo viac ako 94 000 divákov. Naši českí susedia sú na tom ešte lepšie, pretože počas ich otváracieho víkendu si film pozrelo viac ako 215 tisíc divákov!

Kristen Stewart, či Bella Swan? V skutočnosti ide takmer o úplné protiklady

Mnohí ste možno netušili, že Kristen Stewart bola počas nakrúcania ešte maloletá a musela chodiť do školy. Štáb túto situáciu vyriešil tak, že navštevovala práve školu, v ktorej sa nakrúcali všetky školské scény. Viete si predstaviť, že by ste napríklad z hodiny geografie išli do vedľajšej triedy nakrúcať milostné scény s filmovým upírom? Kristen je športovo veľmi zdatná a rada hrá volejbal, takže vo filme bolo pre ňu ťažké zahrať nemehlo. Naopak to bolo u Roberta Pattinsona, ktorý športovanie neznáša a fyzické aktivity mu nevoňajú. Keďže má Kristen v skutočnosti prenikavé zelené oči, počas nakrúcania musela nosiť hnedé kontaktné šošovky, aby sa film zhodoval s knižnou predlohou.

Kristen Stewart Zdroj: AMC

Neobľúbený Robert Pattinson alias Edward Cullen

Asi málokto by veril, že hlavný predstaviteľ upírskej ságy bol kedysi málo obsadzovaný herec, ktorý dokonca uvažoval, že s herectvom nadobro skončí, keďže dostával veľmi málo hereckých ponúk. Po tom, čo ho obsadili do úlohy Edwarda Cullena vo filme Twilight, približne 75 tisíc ľudí podpísalo petíciu, aby hlavnú úlohu nehral. Robert si z toho, ale ťažkú hlavu nerobil a jednoducho prestal čítať internetové diskusie a blogy, kde naňho ľudia útočili. Verili by ste, že filmovému upírovi, ktorý si získal srdcia mnohých žien po celom svete, v skutočnom živote nič nevraví romantika? V reálnom živote je skôr pragmatický a nenechá sa unášať svojimi emóciami. Robertove detstvo bolo však celkom zábavné. Jeho dve staršie sestry ho často obliekali ako dievča a volali ho Claudia. Sám tvrdí, že možno práve jeho ženskejší vzhľad mu v 12-tich rokoch rozbehol modelingovú kariéru.

Robert Pattinson alias Edward Cullen Zdroj: AMC

Ak sa chcete dozvedieť viac o upírskej téme, sledujte seriál Twilight: Súmrak 1. decembra, Twilight: Nov 8. decembra a Twilight: Zatmenie 15. decembra, vždy o 22:00 na televíznej stanici AMC.