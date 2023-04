Spoločnosť dm drogerie markt sa v súťaži Mastercard Obchodník roka 2022 v kategórii Obchodník s drogériou a parfumériou, v ktorej bolo hodnotených celkovo až 11 obchodníkov, stala už po desiaty raz jej víťazom. V celkovom poradí obchodníkov vrátane e-shopov zapojených do prieskumu sa po prvýkrát umiestnila na prvom mieste a takisto sa umiestnila na prvom mieste v novej kategórii Obchodník roka Generácie Z. Vo verejnom hlasovaní v kategórii Cena verejnosti, ktoré prebiehalo prostredníctvom internetových stránok a zapojilo sa doň 31 293 osôb, sa dm umiestnila na siedmom mieste s 5 392 hlasmi. dm bola so svojím projektom dmLive nominovaná aj v kategórii Mastercard Inovácia roka – Digitálny šampión medzi TOP 3 projekty, ktoré boli prezentované v rámci konferencie New Retail Summit.

„Desiaty, jubilejný ročník prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka 2022 sa nesie v znamení nášho absolútneho víťazstva až v troch kategóriách – Absolútny víťaz, Obchodník roka s drogériou a parfumériou a Obchodník roka Generácie Z. Sme nesmierne poctení a šťastní, že sa nám po prvýkrát v histórii súťaže práve v týchto náročných časoch poznačených nelichotivou ekonomickou situáciou podarilo triumfovať a dokázať tak našu silnú pozíciu obchodníka v rámci silného konkurenčného prostredia na slovenskom trhu a získať tak titul Absolútny víťaz. Sme hrdí na to, že naši zákazníci nám neustále prejavujú silnú lojalitu a naše predajne a online prostredie sú pre nich miestom, ktorému môžu plne dôverovať. Navyše víťazstvo v kategórii Obchodník roka Generácie Z dokazuje, že sa nám darí v napĺňaní potrieb aj v náročnej mladej cieľovej skupine, akou Generácia Z práve je,“ povedal na margo umiestnení Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Ocenenie Absolútny víťaz preberá Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm Zdroj: dm drogerie markt