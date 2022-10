Chyba č. 1: Ste poistení „pod cenu“

Je viac ako isté, že za posledných niekoľko rokov narástla hodnota vášho bývania o desiatky percent. Reflektuje to však aj vaša poistná zmluva? Alebo je váš domov aktuálne podpoistený? „Ak poistná suma uvedená v poistnej zmluve nereflektuje jej reálnu hodnotu, znamená to, že vaša nehnuteľnosť je podpoistená. V prípade totálnej škody, ktorú môže spôsobiť požiar z „obyčajného“ elektrického skratu, by ste si tak z vyplatenej poistnej sumy len ťažko zabezpečili porovnateľné vlastné bývanie“, vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. Čo to v praxi znamená? Poisťovňa vyplatenú sumu zníži úmerne tomu, ako ste vy „podhodnotili“ svoj dom alebo byt. Ak napríklad vlastníte nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur, ale poistili ste ju len na 150 000 eur, znamená to, že je podpoistená o 25 %. Ak nastane škoda, napríklad vo výške 10 000 eur, poisťovňa poistnú sumu zníži o 25 % a vyplatí len 7 500 eur.

TIP: Automatická indexácia Ak sa chcete vyhnúť riziku podpoistenia, zvoľte si poistenie nehnuteľnosti s automatickou indexáciou. To v praxi znamená, že poisťovňa každý rok automaticky aktualizuje hodnotu vašej nehnuteľnosti na základe vývoja cien a inflácie, a upraví poistnú sumu. Aj keby ste teda zmluvu založili do zásuvky na ďalších 10 rokov, vaša nehnuteľnosť nebude podpoistená. Zaujalo vás to? Vypočujte si podcast, v ktorom sa dozviete viac.

Chyba č. 2: Podceňujete zariadenie bytu

Kým cena nehnuteľností rastie, bežné zariadenie a vybavenie domácnosti sa opotrebovávajú a strácajú hodnotu. Aj preto si mnohí ľudia myslia, že ich poistiť netreba. Čo však v prípade, keď o ne nečakane prídete v dôsledku živelnej udalosti či krádeže? Ak nemáte poistenú domácnosť, v prípade poistnej udalosti sa nevyhnete značným výdajom. Kúpiť novú pračku, chladničku, televízor či vymeniť zničenú kuchynskú linku však môže pre mnohých predstavovať sumu, ktorú nemajú bežne k dispozícii na účte. V tom lepšom prípade sa na nejaký čas uskromníte a ušetríte na nové, v tom horšom sa zadĺžite. Riešením je kvalitné poistenie domácnosti . „Dobré poistenie vám v prípade poistnej udalosti garantuje vyplatenie takej poistnej sumy, ktorá pokryje náklady na opravu poškodených vecí alebo na nákup nových vecí. Pomôže aj v prípade, keď sa o problém v nestráženej chvíli „postará“ váš štvornohý miláčik. Stačí si len zvoliť správne pripoistenia a nastaviť adekvátne poistné sumy,“ radí D. Zemánek. Ak nie ste si istí, čo všetko by malo obsahovať poistenie domácnosti, vypočujte si podcast .

Chyba č. 3: Nevidíte za múry svojho domova

Stať sa môže všeličo, a nielen doma. Aj preto poistné udalosti nemusia vždy znamenať škodu len na vašom majetku alebo zdraví. Život prináša rôzne situácie a tie, pri ktorých neúmyselne poškodíte niekoho úplne cudzieho, nie sú ničím výnimočným. Vedeli ste, že dobré poistenie nehnuteľnosti a domácnosti vás môže ochrániť aj v takýchto prípadoch? Predstavte si, že z vašej strechy sa zosunie kus zľadovateného snehu rovno na susedovo auto. Alebo vytopíte byt pod vami či dokonca cukráreň vo vchode, ktorej majiteľ bude od vás žiadať ušlý zisk. A možno sa vášmu dieťaťu podarí nechtiac trafiť loptou výklad obchodu. Nepríjemné a veľmi drahé môžu byť takéto nehody.

Skontrolujte si preto, či máte v poistnej zmluve zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám. Najčastejšie sa uzatvára v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti a chráni všetkých rodinných príslušníkov v rámci spoločnej domácnosti. Pokiaľ ide o poistnú sumu, neexistuje univerzálne odporúčanie, potencionálnu výšku škody by ste si mali dobre zvážiť sami alebo požiadať o radu poistného poradcu. Alebo si vypočujte rady v našom podcaste .