Bežecký seriál Behaj lesmi sa na svojej 3. zastávke vydal na východ Slovenska a to priamo pod Belianske Tatry. Bežci vybehli v majestátnej Bachledovej doline, priamo v stredisku Bachledka Ski & Sun. Bežcov na štart vyviezla lanovka a vyskúšali si aj prebeh cez Chodník korunami stromov.

Deň začal ako obvykle detskými pretekmi. Všetky detské preteky už tradične zastrešujú lekárne Dr. Max. Pod Tatrami sa na štart postavilo 179 najmenších pretekárov. Niektorí naši najmenší bežci práve dovŕšili dva roky a súťažili v kategórii Slimáčikov. Deti boli rozdelené do celkovo šiestich kategórií, takže na svoje si prišli všetky ročníky.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Veľký úspech zožal charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, tentokrát stálo na štarte 234 bežcov. Organizátori sa tento rok spojili s JOJ Šport, ktorá je titulárnym partnerom charitatívneho behu. Peniaze sa prispievajú do Nadácie TV JOJ a poputujú na pomoc neziskovej organizácii IPčko, ktorá sa stará o zdravie a psychickú pohodu mladých ľudí. Čiastkou 500 eur prispeli aj partneri týchto bežeckých pretekov ZATOPEK CONSALTING. Celková vyzbieraná suma, ktorá ide na pomoc neziskovej organizácií IPčko a špeciálne ich nízkoprahovému centru Káčko v Prešove, nakoniec bola 2 383 EUR.

O 13:00 odbili hodiny štart najdlhšej trase pretekov a to 21 kilometrovej lesnej ceste. Preteky symbolickým výstrelom odštartoval riaditeľ strediska Bachledka Ski & Sun Ivan Dic.

Aj tieto preteky Behaj lesmi sa niesli v ekologickom duchu - medaile sú na všetkých pretekoch vyrobené z rozložiteľného bioplastu, ktorý má svoj základ napríklad v kukurici a diplomy sú z hubového mycélia, ktoré sa nielen rozloží, ale dokonca slúži ako hnojivo. Navyše medaile obsahujú vrstevnice danej lokality, takže bežci si na pamiatku odnesú časť svojej odbehnutej trasy. Hlavným partnerom ekológie sú aj tento rok lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo.

Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.

Ďalším vrcholom dňa bol beh Lesnícka 11, ktorý zastrešuje zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky. Na štart tejto trasy sa postavilo 386 pretekárov a všetci s cieľom vyhrať. Boj to bol skutočne napínavý. Časť každej trasy dokonca viedla cez Chodník korunami stromov.

Atmosféra pretekov bola napriek nepriaznivému počasiu výborná, veľkej obľube sa tešila služba zapožičania bežeckých topánok od švajčiarskej značky On alebo ochutnávka produktov Herbalife Nutrition.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Nielen bežci, ale aj návštevníci v Bachledovej doline si vyskúšali atrakcie v stanovom mestečku. V stánku lekární Dr.Max si nechali vyšetriť pľúca spirometrom či im personál urobil taping, prípadne k dispozícií boli aj vitamíny. Deti si zas na stánku AAA AUTO mohli nechať nakresliť na tvár celú zvieraciu ríšu. Zároveň aj v Bachledovej doline platí, že organizátori spoločne s Lesmi Slovenskej republiky vysadia za každého bežca strom.

Všetci bežci si v štartovnom balíčku naši aj pamätné medaile od Českej mincovne alebo praktické darčeky od lekární Dr. Max.

Bežecký seriál sa rúti do druhej polovice, ktorú otvoria preteky v divokej Veľkej Fatre. Na štart bežcov vyvezie lanovka a pretekári si vychutnajú zbeh do dedinky Vlkolínec.

Svoje štartovné ešte stále zoženiete pohodlne online TU .

TERMÍNY BEHAJ LESMI 2023

22.7. Veľká Fatra

5.8. Topoľčianky

2.9. Štiavnické vrchy