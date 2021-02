Základným pilierom je práve hybridná technológia, ktorú značka do svojich vozidiel montuje. Toyota spustila predaj hybridných elektrických vozidiel už v roku 1997, prvým modelom sa stal dnes už legendárny Prius. V súčasnosti si zákazníci môžu vyberať z rôznych hybridných modelov, naprieč celým modelovým radom - od malého Yarisa až po veľké 7-miestne SUV Highlander, ktoré práve v týchto dňoch prichádza aj na slovenský trh.

Toyota za túto dobu predala po celom svete už viac ako 15 miliónov plne hybridných vozidiel, vďaka čomu v globálnom meradle znížila emisie CO2 o viac ako 120 miliónov ton.

Ilustračné foto. Zdroj: Toyota Central Europe

Dnes, keď je infraštruktúra a teda možnosť nabiť čisto elektrické vozidlo kdekoľvek ešte nedostatočná, externé nabíjanie veľmi zdĺhavé a obstarávacia cena vozidla podstatne vyššia, je práve „full hybrid“ najlepším riešením. Cena hybridných vozidiel je totiž plne porovnateľná s klasickým benzínovým pohonom. Nič netreba externe dobíjať a napriek tomu jazdíte úsporne a ste ekologickí.

Mimoriadne prepracovaný a spoľahlivý hybridný pohon, ktorým sa značka Toyota výrazne odlišuje od konkurencie, je zákazníkmi stále viac vyhľadávaný aj u nás a už dnes na Slovensku dosahuje 45% z celkového predaja značky. Pri prémiovej značke Lexus volí hybridnú motorizáciu dokonca až 98% zákazníkov.

Ilustračné foto. Zdroj: Toyota Central Europe

Hybridy sú ideálnym typom vozidiel, ktoré majú majiteľovi dokonalo slúžiť a pritom sú to autá s nízkym dopadom na životné prostredie. Toyota hybridné vozidlá vyvíja už 24 rokov a práve vďaka nim vie značka splniť limity, ktoré požaduje EÚ až do roku 2025, aj so súčasným modelovým radom.

Na Slovensku za rok 2020 zaregistrovala Toyota celkovo 5 769 vozidiel a oproti roku 2019 ako jedna z mála značiek rástla. Prvý krát v histórii prerazila na Slovensku medzi prvých päť značiek a so 7% trhovým podielom obsadila 5. miesto na trhu.

Ilustračné foto. Zdroj: Toyota Central Europe

Toyota je jasným lídrom na tuzemskom hybridnom trhu. K rastúcej popularite hybridov prispievajú ich lepšie dynamické vlastnosti aj vyššia hodnota pri opätovnom predaji. Z celkového predaja značky na Slovensku až 45% tvorili práve vozidlá s hybridnou motorizáciou. Sme presvedčení, že hybridné elektrické vozidlá (HEV) sú kľúčovou súčasťou širšieho mixu elektrifikovaných vozidiel budúcnosti, avšak viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti elektrifikácie sa odrazili vo vlastnej stratégii presadzovania rôznorodých typov pohonov.

Ilustračné foto. Zdroj: Toyota Central Europe

Zákazníci, ktorí vyhľadávajú športovejšie ladené autá, zvažujú aj kúpu auta s hybridným elektrickým pohonom. Je zrejmé, že sa spoliehajú na to, že od hybridnej technológie môžu očakávať nielen požadované potešenie z jazdy, ale aj potrebný výkon. Podobne, ako v prípade Plug-in hybridnej verzie RAV4, ktorá ponúka najvyšší výkon až 306 koní.

Aj rok 2021 bude pre Toyotu rokom hybridov a elektrifikovaných vozidiel. Jednou z najväčších noviniek, ktorú môžu zákazníci očakávať už túto jar, bude nový model na vodíkový pohon – Toyota Mirai druhej generácie.

Ilustračné foto. Zdroj: Toyota Central Europe

A podľa informácii, ktoré máme, by sa prvé čerpacie stanice na našom trhu mali objaviť už v druhom polroku, takže veríme, že bude aj kde tankovať.

Zdroj: Toyota Central Europe

Zdroj: Toyota Central Europe