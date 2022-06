Ak sa zaujímate o historické dedičstvo na území našej krajiny a záleží vám na jeho záchrane pre ďalšie generácie, súťaž Poklady Slovenska je tu práve pre vás. Tá sa už 13 rokov snaží zviditeľňovať vzácne pamiatky, poukrývané v rôznych kútoch Slovenska, a hovoriť o ich častokrát žalostnom stave. Zachrániť sa nedajú všetky naraz, ale každý rok prispeje Nadácia VÚB, ktorá za myšlienkou od začiatku stojí, na kompletnú obnovu jednej z nich. O tom, ktorá to bude, môže rozhodnúť každý vo verejnom hlasovaní.

Prihlásili viac ako 200 pamiatok

V prvej fáze súťaže prihlásili priaznivci a správcovia pamiatok vyše 200 rozličných objektov a diel, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu. Všetky ich posúdila komisia expertov na ochranu a reštaurátorstvo pamiatok a podľa ich stavu, historickej významnosti a nárokov na obnovu odporučila deväť finalistov. Patria medzi ne príklady starej architektúry, obrazy, sochy, nástenné maľby, technické aj ľudové pamiatky a tiež vzácny zvon.

Pošlite hlas pamiatke, ktorá je vám najbližšia

O grant na obnovu či reštaurovanie aktuálne súťažia cez verejné hlasovanie tieto pamiatky:

- neskorobarokový oltárny obraz sv. Štefana kráľa vo svätyni kostola v Beckove

- panský zverinec v zámockom parku kaštieľa Andrássyovcov z 18. storočia v Betliari

- gotická nástenná maľba v kostole Všetkých svätých v obci Henckovce v rožňavskom okrese

- stredoveký zvon Veľký Urban v kostole sv. Vavrinca v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves

- unikátna technická pamiatka - jediný zachovaný plávajúci lodný mlyn v Kolárove

- hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

- barokové sochy od sochára Stanettiho na organe v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach

- románsky kostolík sv. Michala Archanjela v obci Veľký Klíž v okrese Partizánske

- storočná drevenica liptovského maliara Jána Hálu v obci Važec

Zahlasovať za vybrané pamiatky, ktoré sú najbližšie vášmu regiónu či srdcu máte čas do 15. júna cez túto stránku. Nájsť sa tu dajú aj bližšie informácie o ich histórii a stave. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB sumou 30-tisíc eur, prebehne v druhej polovici roka.

„Zachovanie jedinečných pamiatok, ktoré v sebe nesú kúsky histórie Slovenska, považujeme za naše dlhodobé poslanie. Preto vytvárame už 13 rokov priestor na to, aby sa o nich vedelo, medzi ľuďmi hovorilo a každoročne vyčleňujeme zdroje našej nadácie na obnovu jednej z nich. Zostava tohtoročných finalistov je skutočne pestrá, tak ako sú pestré naše dejiny. V spolupráci s odborníkmi sa podarilo vyselektovať navštevované ale tiež menej nápadné, no rovnako hodnotné pamiatky, ktoré volajú po tom, aby boli obnovené do svojej pôvodnej krásy. Každý, kto chce, môže teraz niektorú z nich podporiť svojím hlasom,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Čo sa už podarilo zachrániť

Cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska už bolo obnovených veľa rôznych pamiatok. V minulých ročníkoch to boli napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančná zvonica v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldova brána v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významná Bajčiovská veža v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky v kostole v Dúbravici pri Banskej Bystrici a tiež na hrade Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou či baroková kazateľnica v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Takto vyzerá výsledok obnovy vďaka súťaži z minulosti – Leopoldova brána Novej pevnosti v Komárne pred a po rekonštrukcii. Zdroj: Nadácia VUB