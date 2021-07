Už dnes, 22. júla, prichádza do kín ďalšie trio filmov, z ktorých si vyberie každý. Kiná sú už v plnej prevádzke, a tak sa môžete tešiť na ten pravý kinozážitok bez akýchkoľvek obmedzení.

Čo si rozhodne nenechať ujsť?

Večný boj dobra a zla v podobe snímky G.I. Joe: Snake Eyes

G. I. Joe je označenie tajnej vojenskej jednotky, ktorá rieši úlohy, na ktoré nikto iný nestačí. Muž prezývaný Snake Eyes je jej najzáhadnejším členom. V akčnom filme G. I. Joe: Snake Eyes tohto držiteľa čiernych opaskov snáď vo všetkých bojových umeniach spoznáte oveľa viac.

Čo človeka privedie k tomu, že chce zasvätiť svoj život fyzickej likvidácii grázlov všetkého druhu? V prípade muža prezývaného Snake Eyes bola hlavnou motiváciou stará dobrá pomsta. Po násilnej smrti otca sa vydal na nebezpečnú a krvavú cestu, ktorá pre neho skôr alebo neskôr nemohla dopadnúť dobre. Našťastie, stretol Tommyho, ktorého fanúšikovia fenoménu G. I. Joe poznajú pod prezývkou Storm Shadow. Vznešeného japonského bojovníka, ktorý ho vzal do svojej krajiny a umožnil mu trénovať v radoch členov prastarého bojového klanu. Z nuly sa tak z neho stal jeden z najlepších bojovníkov svojich čias. Kód cti, ktorý členovia jeho nového klanu dodržiavajú, stavia Snake Eyes pred zásadné dilemy. Napríklad - môže byť túžba po pomste tou jedinou ľudskou motiváciou? Priateľstvo s Tommym ho núti dodržiavať "správne" pravidlá, túžba pomstiť otca za každú cenu ho však neustále láka na scestie. Lavírovať medzi dobrom a zlom sa nedá dlho, zvlášť keď do osudov hrdinov príbehu vstúpi Cobra - mocná organizácia, ktorá túži po vláde nad svetom a je ochotná pre ňu ísť doslova cez mŕtvoly.

Pozrite si trailer:

Keď sa z dovolenky stane horor: do kín prichádza Čas!

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Mladá rodinka sa vyberie na dovolenku, ktorá sa javí ako vysnívaná. Tropický raj, luxusný hotel a hoteliérov tip na tajnú pláž naznačujú, že všetko bude podľa predstáv. Po príchode na tajnú pláž sa síce ukáže, že až taká tajná nie je, ale rodinka sa s tým zmieri, pretože blankytné more obklopené skalami a nádherným pieskom vyjasnia všetky vrásky z tváre. Problémy nastanú až o chvíľku, keď deti nájdu na pláži opustené veci patriace iným hosťom z hotela. A keď z mora vytiahnu mŕtvolu… Akoby to nebolo dosť, ihneď prichádza druhý šok. Všetci začínajú neskutočne rýchlo starnúť. V priebehu pár chvíľ má rodinka nie malé detičky, ale odrastených teenagerov, na ktorých je rýchle starnutie azda najviac viditeľné. Všetkým rýchlo dôjde, že ak chcú prežiť, musia z pláže čo najrýchlejšie utiecť. Lenže to sa ukáže ako nie práve najjednoduchšie.

Pozrite si trailer tu:



Vracia sa milovaná praveká rodina: Krúdovci

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Krúdovci si už zažili svoj prídel nebezpečenstva a pohrôm, od šabľozubých pravekých šeliem po nútené opustenie jaskyne. Potrebujú niekde bývať, tak sa prvá praveká rodina vyberie do sveta, aby si našla bezpečnejší domov. Keď natrafia na idylický raj obohnaný plotom, pomyslia si, že našli riešenie svojich problémov... no nie celkom. Žije tam totiž iná rodina.

Lepšilovci s premakaným domom na strome, úžasnými vynálezmi a zavlažovaným pozemkom s čerstvou úrodou sú na vývojovom rebríčku niekoľko stupienkov nad Krúdovcami. Keď Lepšilovci dočasne pozvú Krúdovcov k sebe domov, netrvá dlho a medzi jaskynnou a modernou rodinou vypuknú nezhody.

Jedinečný príbeh, ktorý poukazuje na dôležitoť rodinných väzieb a súdržnosti. Lepšilovci spočiatku Krúdovcov vnímajú ako pozostatky minulosti, no rýchlo zistia, že to, čo pomáha Krúdovcom, vôbec nie je fyzická sila, ale sila ich vzájomných vzťahov. Túto dokonale vystihuje rodinné motto rodiny: “Svorka drží spolu, aj keby čo bolo!”

Trailer si pozrite tu:



Tri jedinečné filmové novinky prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 22. júla.