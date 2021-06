Najlepší čas podať pomocnú ruku je vždy, no najpotrebnejšie je pomáhať v časoch, keď na tom najviac záleží. Pandémia nového koronavírusu negatívne zasiahla prakticky všetky časti spoločnosti. V mimoriadne náročnej situácií sa ocitli aj domáci potravinári. Mnohí z nich sa museli vyrovnať s dlhotrvajúcim výpadkom svojich tradičných predajných kanálov, hlásili problémy s financovaním, poklesom tržieb a spomalením cash-flow. V tejto situácií sa Lidl rozhodol pomôcť slovenským tovarovým dodávateľom a garantuje skorú platbu za ich výrobky. Finančné prostriedky im Lidl zaplatí najneskôr do 10 dní od doručenia tovaru a faktúry. Táto garancia platí minimálne do konca pandémiou silnou postihnutého roka 2021.

„Legislatíva stanovuje splatnosť faktúr pre slovenských potravinárov až do 30 dní od dodania tovaru, pričom aktuálne došlo k predĺženiu tejto lehoty. My sme sa rozhodli nevyužiť túto možnosť, práve naopak. Chápeme v akej zložitej situácií sa nachádzajú domáci dodávatelia, uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť a preto sme sa im rozhodli vyjsť v ústrety a prispieť k ich lepšiemu cash-flow. Odteraz garantujeme všetkým slovenským dodávateľom tovaru splatnosť faktúr do 10 dní od doručenia tovaru a faktúry,“ povedala Katarína Matejovie, konateľka Lidl Slovenská republika zodpovedná za rezort administratívy.

Ilustračné foto Zdroj: Lidl

Lidl dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov. V poslednom uzavretom obchodnom roku tvorili výrobky od slovenských dodávateľov v Lidli viac ako 35% z celkového objemu dodaných potravín, takmer o štyri percentá viac ako v predošlom roku. V roku 2020 zaplatil diskont slovenským dodávateľom za ich výrobky viac ako 340 miliónov eur v nákupných cenách. Išlo teda o sumu, ktorá priamo putovala na ich účty.

Lidl je stabilný a korektný obchodný partner, ktorý si vždy včas a v plnej miere plní svoje záväzky, zhodujú sa dodávatelia. Dôkazom je aj spolupráca s vinárstvom JM Doľany. „Je to veľmi seriózny partner, ktorý je síce pri vyjednávaní cien veľmi náročný, ale čo sa týka platenia a dodržiavania stanovených pravidiel je stopercentný. Ak povedia, že v stredu o tretej zaplatia, tak sa to aj stane a je to garantované,“ uviedol zakladateľ vinárstva Jozef Mikuš.

Za predošlých dvanásť mesiacov sa počet slovenských dodávateľov Lidla zvýšil o takmer 30%, aktuálne ich má diskont v portfóliu 226. Na jar predstavil Lidl novú privátnu značku Slovenskô a usporiadal aj vzdelávacie podujatie „Lidl Akadémia“, ktorého cieľom je osloviť na spoluprácu nových dodávateľov. Nadviazal tým na svoje už niekoľko rokov trvajúce iniciatívy akými sú Výzva pre slovenských dodávateľov – Prihláste sa či tematické týždne Vyrobené na Slovensku a Retro týždeň.