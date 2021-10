Moderátorka Zuzana Belohorcová žije od mája so svojou rodinou na slnečnom Tenerife. Aj tu chce pre svoju rodinu to najlepšie, preto jedna vec nesmie v jej kuchyni chýbať.

V máji sa Zuzana so svojim manželom Vlastom Hájkom, dcérou Salmou a synom Neviom presťahovala zo Španielska do luxusného 3-poschodového mezonetu s bazénom na Tenerife. Rodinka si tu popri povinnostiach užíva teplé podnebie, pláže a úžasné výhľady z terasy. Zuzana ako správna manželka a mamina chce pre svojho muža a deti to najlepšie, a netýka sa to len bývania. „Vytvárať skutočne pravé rodinné zázemie nie je jednoduché. Je to dlhodobý proces, na ktorom musíme neustále pracovať,“ vyznala sa na svojom Instagrame. Na fotke si spolu s deťmi užíva osvieženie zo SodaStreamu. „Bez neho si nevieme deň ani predstaviť. Dbám na to, aby sme všetci doma dodržiavali pitný režim, obzvlášť deti. Nezáleží na tom, či sme na Miami, Tenerife alebo na Slovensku, čistá voda s bublinkami zo SodaStreamu je u nás nápojom číslo jedna,“ hovorí Zuzana a upozorňuje aj na ďalší aspekt domácej výroby sýtenej vody. „Ekológia mi nie je ľahostajná, preto viem, že najlepší spôsob, ako bojovať proti odpadu, je nevytvárať ho zbytočne. Preto nekupujeme balenú sýtenú vodu, ale si ju jednoducho vyrábame doma, kedy sa nám chce. A teraz vám dokonca môže dopomôcť k výhre,“ upozorňuje Zuzana.

Zuzana Belohorcová Zdroj: @ zuzanabelohorcova

Za malý nákup veľká výhra

Uvažujete aj vy nad SodaStreamom? Teraz vám jeho kúpa v sieti PLANEO Elektro môže domov priniesť aj ďalší nový spotrebič. Za akýkoľvek nákup v niektorej z 53 predajní PLANEO Elektro alebo na planeo.sk do 31.10.2021 môžete vyhrať niektorý z 210 spotrebičov SENCOR. Každý deň sa šťastie usmeje až na 10 výhercov, tak neváhajte! Či už kúpite SodaStream, baterky, mixér, televízor alebo obal na mobil, stačí len zaregistrovať svoj doklad o kúpe a možno sa šťastie usmeje práve na vás! Nezabudnite použiť aj PLANEO kartu a získate na ňu peniaze na ďalší nákup.

Pozrite sa, aké výhry vás čakajú a zapojte sa do hry o 210 spotrebičov Sencor!