V oblasti Horného Egypta sa vám predstavia tie najúžasnejšie stavby, ktoré si môžete užiť počas poznávacej plavby po rieke Níl . Všetky slávne objavy budete mať celkom na dosah a program si do sýtosti užijete vďaka kvalitným sprievodcom a letom z Bratislavy.

Dobrodružstvo začína už odchodom z Hurghady cez púšť do Luxoru, kde kamenné hory sú síce mlčiace, ale plné tvarov a farieb. Keď sa pri meste Qena začne okolie meniť, človek zbystrí, pretože sa ocitá pri lesknúcich sa brehoch Nílu. Už tu sú roztrúsené svedectvá veľkého Egypta.

Tá najdôležitejšia križovatka kultúry, umenia a úžasných stavieb v južnom Egypte stojí tisíce rokov v dnešnom Luxore. Práve tu, vás ohromí veľký chrámový komplex v Karnaku a chrám v Luxore, ktoré ležia na východnom brehu a spája ich tri kilometre dlhá aleja lemovaná sfingami. Neuveriteľne pôsobivý je vysvietený chrám, po ktorého kamenných doskách sa môžete prechádzať aj dnes, pričom mohutné vysoké stĺpy a stovky reliéfov vám prezradia, čo sa tu kedysi odohrávalo.



Hrobky v Údolí kráľov sú znakom bohatstva, tajomstiev a nekonečných príbehov. Započúvajte sa aj do príbehu o faraónovi Tutanchamonovi, ktorý jediný pre svet zanechal svedectvo v podobe zlatého pokladu s nevyčísliteľnou hodnotou. Zlatá maska faraóna je najznámejší archeologický nález na svete a váži skoro 11 kg. Neskôr, keď sa loď odrazí od luxorských brehov a vy sa vydáte na plavbu proti prúdu až do Asuánu, prenesiete sa do celkom inej doby a všetko budú dopĺňať usmievaví Egypťania, ktorí vám tu vykúzlia aj „modré z neba“.



Na lodi si užijete dostatok pohodlia, strava je rozmanitá a podáva sa formou švédskych stolov. Počas plavby si môžete vychutnať hornú terasu s bazénom, opaľovať sa, popíjať čaj a obdivovať nílsku prírodu, až kým loď nezastane pri brehoch mesta Esna, kde sa preplavíte cez plavebnú komoru. Potom sa vydáte na ďalší úsek plavby do Edfu a Kom Ombo.

Keď loď po dvoch dňoch zakotví v Asuáne, spoznáte čaro čiernej Afriky. Farebnou loďkou vás veselí Núbijci privedú ku tomu najromantickejšiemu chrámu, o ktorom vám náš skúsený sprievodca povie jeho vábivý príbeh plný lásky a odvahy krásnej bohyne Isis. Za jedným z najväčším úspechov archeológie si privstanete skoro ráno, pretože sa cez Núbijskú púšť môžete vydať ešte na juh, kde spoznáte Abu Simbel - tie štyri 20 m vysoké sediace sochy slávneho faraóna, ktorý sa donekonečna díva na „svoju zem“.

Po nílskom dobrodružstve, množstvom zážitkov a myšlienok o veľkoleposti starovekého Egypta, sa vraciate do slnečnej Hurghady, kde si môžete užiť ešte oddych a relax pri Červenom mori s bohatým podmorským životom.