Kino je ešte stále jednou z najlepších alternatív, kde stráviť spoločné chvíle so svojou láskou. Ak aj vy plánujete darovať svojej milej či svojmu milému lístky do kina, prinášame vám dva tipy, na aké filmy ísť.

Do kín prichádza vzrušujúca hodina dejepisu: Kingsman: Prvá misia

V roku 2014 sa vo filme Kingsman: Tajná služba svetu predstavil Harry Hart, uhladený agent džentlmen, a Gary „Eggsy“ Unwin, decko zo zlej štvrte, ktoré zúfalo potrebuje otcovský vzor. Harry ho najme, vycvičí na džentlmena a špióna a spolu s tímom Kingsman zvrhnú zlého technologického miliardára Richmonda Valentina. V pokračovaní z roku 2017 Kingsman: Zlatý kruh sa zoznamujeme s americkou verziou tímu Statesman a hrozbu predstavuje drogová dílerka Poppy Addamsová.

Kingsman: Prvá misia sa odohráva o vyše sto rokov predtým v tieni prvej svetovej vojny a vysvetľuje, ako a prečo agentúra Kingsman vznikla.

Kingsman: Prvá misia odhaľuje úplné počiatky prvej nezávislej spravodajskej agentúry prostredníctvom príbehu, ktorý obsahuje zbierku najhorších tyranov a zločincov, ktorí sa zhromažďujú, aby zosnovali prvú svetovú vojnu, aby vyhladili milióny, a jedného muža, ktorý musí pretekať s časom, aby ich zastavil.

Vezmi si ma: splnený sen Jennifer Lopez

Romantický film Vezmi si ma prináša nevšedné spojenie dvoch hudobníkov - Jennifer Lopez a kolumbijskej hviezdy Malumu. Vo filme stvárnia párik hudobníkov, Kat Valdezovú a Bastiana, ktorí prišli so svojou hudobnou novinkou Marry Me. Pre jej podporu sa dohodli, že sa pred očami 20 miliónov divákov naživo zosobášia. Tesne pred obradom však Kat zistí, že Bastian ju podvádza s jej asistentkou a zo svadby vzíde. Iná sa však pred očami 20 miliónov divákov uskutoční - Kat totiž v stave svojho absolútneho zúfalstva a sklamania vyzve muža z publika, Charlieho Gilberta (Owen Wilson), aby si ju vzal za ženu. On v rozpakoch súhlasí a i keď postupne zažívajú príjemné momenty, ich svety sú možno až príliš odlišné na to, aby to mohlo vyjsť. Charlie je totiž obyčajný stredoškolský učiteľ matematiky…

Práca Jennifer Lopez na snímke Vezmi si ma nespočívala iba v hereckom výkone, ale aj vo výkone speváckom. Vo filme predstaví 9 nových piesní, ktoré pripravila špeciálne pre film. Niektoré spieva, samozrejme, spolu s Malumom. Samotnú Lopez na filme zaujala nielen možnosť herecko-speváckej spolupráce, ale aj téma filmu. “Rozumiem tomuto životu,” povedala, “Film sa doslova skrývá za závojom toho, aké je to byť celebritou. A je to prvýkrát, kedy sa mi podarilo vytvoriť album s filmom, čo bol môj sen.”