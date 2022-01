Ak nechcete čakať na víkend, môžete si ich ísť pozrieť už dnes!

Odišli by ste z púšte, ak by ste tam našli obrovský kus zlata?

Dvaja cudzinci putujú austrálskou púšťou. Virgil (Zac Efron) ide za prácou, ktorá mu údajne zmení život, a má ho tam priviezť nie práve sympatický vodič Keith (Anthony Hayes). Počas cesty sa im prehreje motor auta, a tak musia zastaviť uprostred vyprahnutej divočiny. Keď Keith automobil opravuje, zaujme Virgila zlatý odlesk pri jeho nohách. Začnú kopať a objavia ten najväčší balvan zlata, aký kedy kto našiel. Prvotné nadšenie sa premení na bezmocnosť, keď zistia, že vytiahnuť zo zeme takú veľkú hrudu zlata je nad ich sily.

Pozrite si trailer filmu tu:

Dohodnú sa na tom, že zlatý balvan bude strážiť Virgil, zatiaľ čo Keith odíde do najbližšieho mesta a zaistí potrebné vybavenie. Lenže sú uprostred úplnej pustiny, a tak je najbližšie mesto dva dni cesty tam a dva dni cesty späť. Virgil tak musí zostať štyri dni sám uprostred púšte. K dispozícii má neveľkú zásobu vody, trochu jedla a plachtu, ktorá ho má ochrániť pred páliacim slnkom. A potom sa všetko skomplikuje. Najskôr sa Keith o niečo oneskorí. Sprvu len o deň, potom o ďalšie a ďalšie. Virgil pomaly začína prepadať zúfalstvu. Široko ďaleko nie je žiadna pomoc, len piesok, kamene a pár pokrútených stromov a kríkov. Spoločnosť mu robia iba divé psy, ktorí sa k nemu nepriblížia, kým má zapálený oheň. Ale drevo mu dochádza, rovnako tak jedlo a po tom, čo sa preženie piesočná búrka, príde Virgil aj o poslednú kvapku vody. V tej chvíli sa začnú diať podivné veci. Je s ním naozaj v púšti niekto ďalší, kto ho chce o zlato pripraviť, alebo sú to preludy?

Tvorcovia a herci s zahodil na tom, že išlo o najnáročnejšiu produkciu v ich živote. Nakrúcali v austrálskej púšti, kde čelili ozajstným horúčavám, suchu a púštnym búrkam, z ktorých jednu ozajstnú vo filme aj ponechali. Režisér, scenárista a zároveň herec Anthony Hayes však tvrdí, že na niečo to bolo aj dobré: “Náročné nakrúcanie bolo pre film ale zároveň pozitívne, pretože nás všetkých vtiahlo do reality. Nebolo úniku. Bolo horúco. Bolo to hrozné a strašné podmienky, ktorým sme čelili, sme zachytili priamo do filmu.”

Veľké sny a ešte väčšie hudobné hity!

To je svet Bustera Moona, odvážneho koaláka, ktorý sa odhodlal usporiadať najväčšiu talentovú show. Aj napriek tomu, že Buster musel zdolávať prekážky, ktoré by porazili aj slona, v prvej časti animovanej komédie Spievaj sa mu to podarilo. A pretože s jedlom rastie chuť, čakajú v pokračovaní na Bustera a jeho partičku spevákov oveľa väčšie výzvy.

Kto chce povedať, že v šoubiznise skutočne prerazil, musí mať vlastné vystúpenie v Redshore City hlavnom meste zábavy. Avšak tam to má pevne pod kontrolou neľútostný vlk Jimmy Crystal a bez jeho súhlasu nemôžete v meste otvoriť pusu, a už vôbec nie si zaspievať.

Pozrite si trailer rozprávky tu:

Koalák Buster Moon je aj napriek hviezdnemu obsadeniu svojho tímu - dikobrazica-rockerka Ash, plachá slonica Meena, citlivý gorilák Johnny či neposedné prasiatko Gunter - presvedčený, že to na postup do užšieho výberu nebude stačiť a že konkurz u Jimmyho Crystala skončí fiaskom.

A tak Busterovi neostáva nič iné, len zariskovať. Preto znudenému Crystalovi sľúbi, že pokiaľ mu dovolí v “jeho” meste predstaviť svoju show tak do nej obsadí najväčšiu žijúcu hudobnú legendu, leva Claya Callowaya. Problémom však je, že Calloway žije dlho v ústraní, zásadne nevystupuje a asi posledný, kto by ho na to prehovoril, je otravný koalák. Lenže Buster sa riadi zásadou, že len skutočne veľké sny majú cenu, a pre ich splnenie je ochotný urobiť naozaj čokoľvek.

Animák Spievaj 2 je nabitý najväčšími hudobnými bombami súčasnosti, ale aj rokmi overenými hitmi. Originálne piesne naspievali americké filmové či hudobné hviezdy ako Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon a Pharrell Williams. Na svoje si prídu najmä fanúšikovia legendárnej kapely U2. Spevák BonoVox, nahovoril a naspieval novú postavu vo filme, leva Claya Callowaya, v slovenskom znení mu hlas prepožičal Marián Greksa. Počuť budete aj Maroša Kramára, Emmu Drobnú, Richarda Stankeho, Jána Koleníka, Lukáša Frlajsa, Michala Hudáka, Romana Pomajba či Dianu Mórovú.

