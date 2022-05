Forma do plaviek alebo na celý život?

Výživové doplnky dnes využívajú športovci, ale aj bežní ľudia. Často nám slúžia na posilnenie imunity, doplnenie bielkovín alebo pomáhajú pri regenerácii po výkone v posilňovni. „Väčšinu látok, ktoré telo na správne fungovanie potrebuje, dokážeme získať z pestrej stravy. No pri väčšej záťaži, ktorú napríklad aktívny šport telu prináša, a v náročných časoch, v ktorých žijeme, nie je zlé si trochu pomôcť,“ vysvetľuje Milan Kozler z tímu Chevron Nutrition.

Aktuálne by sme asi všetci chceli stihnúť „formu do plaviek“. To, či je tento cieľ reálny, závisí od počiatočnej pozície každého z nás. „Ak máš už na bruchu ‚butchy‘ a chceš len ‚dorysovať‘, šancu určite máš. Ale ak potrebuješ pracovať na svojom tele komplexnejšie, tak sa radšej neponáhľaj,“ hovorí Milan. Ciele, ktoré chceš dosiahnuť, by mali byť reálne a pre telo prijateľné – teda napríklad zhodiť pár kíl za mesiac alebo zmenšiť obvod pásu o niekoľko centimetrov. O koľko, to závisí od tvojej aktuálnej postavy a snaženia.

Ilustračné foto Zdroj: Chevron

Správne návyky ti pomôžu

Ideálne je postupne si tvoriť návyky týkajúce sa stravovania aj športovej aktivity, a tak dosiahnuť skvelú postavu na celý život. „Musíš si vybudovať pevnú vôľu. Keď pôjdeš na tréning, aj keď sa ti nechce vstať od obľúbeného seriálu na Netflixe, alebo si začneš variť obed zdravšie, výsledky na seba nenechajú dlho čakať,“ vysvetľuje Milan. Na úvod skús zistiť, čo pomôže v budovaní návyku práve tebe. Niekomu sa osvedčil osobný tréner, inému spoločná výzva s kamošom alebo kamoškou a spoločné tréningy. Behanie ti zas môže spríjemniť zaujímavý podcast.

„Do tohtoročného leta môžeš stihnúť naskočiť sebavedomejší, a ak vytrváš, do roka môžeš dokázať veľké veci.“ Práve v tomto prípade ti môžu pomôcť doplnky stravy, ktoré podporia tvoje snaženie – napríklad extra dávka proteínu alebo vitamíny či spaľovače a nakopávače. Stále však ber do úvahy svoje ciele a skúsenosti.

Vysoké nároky

Podľa čoho si však vybrať značku doplnku? To je otázka, ktorú si položili mnohí nadšenci cvičenia. „Pri výbere doplnkov odporúčam vyberať si takých výrobcov, ktorým sa dá veriť už na prvý pohľad – majú reálne výrobné prevádzky, neschovávajú sa za zahraničné firmy a na zložení produktov pracujú transparentne. Môžeš začať, samozrejme, aj u nás,“ hovorí Milan Kozler a dodáva, že v online obchode Chevronnutrition.sk ťa čakajú výrobky s kvalitným zložením, so skvelou chuťou a prozákaznícky prístup.

Ilustračné foto Zdroj: Chevron

Tip od profíka

Chevron Nutrition si obľúbil aj jeden z najlepších kulturistov na planéte, majster sveta v kulturistike profesionálov a víťaz Arnold Classic Europe a Arnold Classic Africa, kde jeho svaly obdivoval sám Arnold Schwarzenegger. Slovák Michal Križánek aj svojou celoročne dobrou formou dokazuje, že tieto doplnky sú určené ako pre bežných ľudí, tak aj pre veľkých profíkov. „Čo sa týka Michalovej suplementácie, najdôležitejší je proteín, ktorý si dopraje niekoľkokrát denne. Pred tréningom si mieša vlastný ‚nakopávač‘ zložený z arginínu, citrulínu a kofeínu. V priebehu dňa užíva vitamíny C a D3, z minerálov napríklad horčík a zinok. Okrem toho využíva probiotiká, macu či ašvagandu. No a za rok spotrebuje asi tak kamión ryžovej kaše, ktorú sme nedávno takisto zaradili do ponuky.“

Skvelý partner v podnikaní

Výrobky Chevron Nutrition si môžeš zaobstarať v prehľadnom e-shope, ktorý tvorí veľkú časť ich predajov. „V e-shopovom prostredí sme sa pohybovali už pred založením Chevron Nutrition. Vyskúšali sme rôzne platformy aj riešenie na mieru, no vybrali sme si Shoptet, ktorý ti za dobrú cenu poskytne komplexný nástroj so všetkými potrebnými funkciami,“ hovorí Milan. „V porovnaní s vlastným riešením nemusíš napríklad vynakladať veľké finančné prostriedky na nutné legislatívne zmeny, akými sú povedzme cookies.“

Vďaka množstvu doplnkov, ktoré Shoptet priamo poskytuje, môžeš svoj online obchod graficky aj funkciami doladiť k vlastnej spokojnosti. Základom je vždy, samozrejme, kvalitný produkt, ten sa však práve vďaka partnerovi, ako je Shoptet, dostane medzi ľudí. Vlastný e-shop si pritom môžeš otvoriť už za 13 eur mesačne.

Ilustračné foto Zdroj: Shoptet