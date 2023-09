Svet je obrovský a stále nám ukazuje nové lokality, kde sa oplatí vnímať, ochutnávať lokálne jedlá a zamiešať sa do miestneho koloritu. Zbystrite zmysly na miestach, kde to hrá farbami, chuťami aj históriou. Vstúpte do krajiny voňavého čaju a mystických buddhových chrámov, Srí Lanky a ponorte sa do histórie tisícročného mesta Vietnamu. Pozorujte levy, slony, leopardy a byvoly počas dobrodružného zanzibarského safari a nechajte si zasvietiť slnko do tváre v krajine púštnych snov a tajomstiev, v Egypte. Nastavte vnímavosť a započúvajte sa do zvukov jedinečnej Kuby.

Hakuna matata na Zanzibare a zážitkové safari v Tanzánii

Domov vzácnej červenej opice Colobus, ale aj rodisko Freddieho Mercuryho. Spoznajte životy Masajov, ako aj kráter Ngorongoro či NP Saadani s pestrou kolekciou levov, leopardov, ale aj slonov, nosorožcov, žiráf, zebier či pakoní. Zažite na vlastnej koži tŕnistú minulosť Prison Island či celosvetovo najlepšie safari na džípoch v blízkej Tanzánii. Svet safari tomuto kúsku africkej zeme vraví „pane“. Spláchnite chuť marínovaných kúskov mäsa miškaki dobre vychladeným pivom kilimanjaro a nechajte sa hojdať vlnami Indického oceána. Priama linka z Bratislavy či Košíc vás dovezie rovno na ostrov korenia. Prepojiť poznávanie s pobytom pri mori sa tu skutočne oplatí.

Náš tip:

Nasaďte si masku, šnorchel, plutvy a pozorujte farebný podmorský svet v blízkosti ostrova Mnemba.

Klenot starovekej civilizácie, egyptské pyramídy Zdroj: CK Satur

Egypt – krajina, ktorá dala svetu staroveký div sveta, ale aj falafel

Ocitnite sa na moment v starovekom Egypte. Nalistujte kalendár do roku 2490 p. n. l. Predstavte si drevené lode plaviace sa po rieke Níl a tisíce neúnavných robotníkov, ktorí ukladajú 2,5 tony vážiace kamenné kvádre do pyramíd v Gíze. Pyramídy, ktoré si ctia svojich faraónov a ktorých výstavba už mnohé roky nedá spávať egyptológom. Vezmite svoje deti do krajiny, kde tečie rieka Níl zdola nahor a zvieratá ako šakaly, gazely, krokodíly a kobry sa vzájomne zdravia každé ráno. Pozorujte mäkký západ slnka z chrbta ťavy a nechajte sa pozvať do Údolia kráľov. Plavba po Níle vás utvrdí v pravde o bezodnom historickom, archeologickom či kultúrnom bohatstve Egypta.

Pozorovanie kúpajúcich sa slonov na Srí Lanke Zdroj: depositphotos

Srí Lanka – ostrov, kde to vonia čajom a milotou miestnych

Ostrov v tvare slzy zanechá vo vašom srdci nezmazateľnú stopu. Zacieľte pozornosť na „Leviu horu“ menom Sigiriya a potešte sa pohľadom na kúpajúce sa slonie mláďatá v sloňom sirotinci Pinnawela. Zrátajte sochy Budhu v Dambulle a nechajte sa ponúknuť ryžou v banánovom liste, lamprais. Zalejte si pravý ceylónsky čaj a keď si nabudúce posypete koláč škoricou, myslite na to, že škorica pochádza zo Srí Lanky. Podľahnite kúzlu ostrova pod Indiou aj v spoločnosti vašich ratolestí. Ostrov Srí Lanka má deti v obľube.

Život miestnych, kubánska žena Zdroj: depositphotos

Kuba – krajina veľkých sŕdc

Farebný, živelný, hrdý a zároveň najväčší ostrov v Karibskom mori. Degustujte kubánsky rum a naučte sa tancovať do rytmu salsy, merenque aj cha-cha-cha. To najdôležitejšie, čo vás Kuba naučí, je milovať život v celej jeho pestrosti. Krajina cuba libre vás vtiahne do víru minulosti cez svoju Havanu či Trinidad a „perla juhu“ Cienfuegos vás privíta zmesou kultivovaného francúzskeho ducha s prívetivým karibským štýlom.

Plávajúce trhy vo Vietname Zdroj: CK Satur

Vietnam – krajina omamného lotosového kvetu

Temné dejiny Vietnamu zamávali celým svetom a dnes sa krajina pyšní statusom jedného z najoptimistickejších národov vôbec. Odkrojte si mango so štipkou čili a zoznámte sa cez vibrácie historického mesta Hue s dynastiou Nguyen. Plavte sa po rieke Saigon a pohľadajte neorománsku katedrálu Notre Dame v uliciach Ho Či Minovho mesta. Vydajte sa naprieč Vietnamom a spoznajte jeho zelené ryžové polia, chrámy aj skvosty tamojšej kuchyne. Nie nadarmo si polievka pho získala celý svet.

