Romantika: Povedz to psom

Dita (Berenika Kohoutová) je mladé dievča, žije so sympatickým Filipom (Igor Orozovič) a pracuje pre svoju najlepšiu kamarátku Gábinu (Hana Vágnerová). Táto idylka sa však náhle skončí, keď namiesto vytúženého dieťaťa dostane od svojho partnera border kóliu. Ale Filipovi akosi uniklo, že Dita sa bojí psov. Navyše to znamená, že je "psíčkar", a tí sú takí smiešni. Úbohá border kólia je v tom úplne nevinne, a hoci robí psie veci, aby potešila svojho nového majiteľa, Dita sa nenechá uniesť tým, že je pes. Nielenže dostane od Filipa psa, ale dostane aj kopačky. Filip ju opustí s klasickými výhovorkami, že nie je pripravený na vážny vzťah, že je príliš mladý a že hľadá sám seba.

Opustenú Ditu čakajú veľké problémy. Akoby nestačilo, že má na krku nového psa, zradí ju jej najlepšia priateľka a šéfka Gábina. Dita tak nakoniec príde o prácu. Zrazu je všetko zle. Aby toho nebolo málo, Ditina príliš aktívna a trochu afektovaná matka (Veronika Žilková) sa rozhodne pomôcť svojej dcére nájsť si nového priateľa. Našťastie sa Dita proti svojim očakávaniam zblíži nielen so svojím psom, ale aj s ostatnými milovníkmi psov. Od propagátorky psích ihrísk pani Voráčkovej (Táňa Medvecká), cez bývalého barového klaviristu pána Drnca (Jiří Lábus) až po Petra (Štěpán Benoni), z ktorého sa možno vykľuje niečo viac ako len jej zdanlivo čudný sused. A to možno aj vďaka tomu, že jeho psom je border kólia.

Akčné fantasy: Thor: Láska a hrom

Vo filme Marvel "Thor: Láska a hrom" sa boh hromu vydáva na cestu, ktorá sa nepodobá ničomu, čo ho doteraz stretlo - na cestu sebapoznania. Jeho snahy však preruší galaktický zabijak známy ako Gorr - boží mäsiar, ktorý sa usiluje o vyhubenie bohov. V boji proti tejto hrozbe si Thor prizve na pomoc kráľovnú Valkýru, Korga a bývalú priateľku Jane Fosterovú, ktorá - na Thorovo prekvapenie - nevysvetliteľne ovláda jeho magické kladivo Mjolnir ako mocný Thor. Spoločne sa vydávajú na strastiplné vesmírne dobrodružstvo, aby odhalili tajomstvo pomsty boha mäsiara a zastavili ho skôr, než bude neskoro.

Od roku 2011 sa Thor objavil v siedmich filmoch MCU, ako aj v animovanom seriáli spoločnosti Marvel Studios "What If...?", čím sa stal prvou postavou, ktorá viedla sériu štyroch filmov. "Nemyslím si, že je prehnané očakávať zmenu v postave, akou je Thor," hovorí Waititi, "Je tu už dlho, takže má čas prejsť rôznymi fázami. Uľavilo sa mi, keď som sa dozvedel, ako vysoko sa dostal v testoch pri premietaní filmu 'Ragnarok', ale bol to aj pocit hrdosti, že sa nám podarilo vynoviť túto postavu tak, aby sa filmu darilo a aby ľudia chceli vidieť viac.”

Napätie: Čierny telefón

Hororové štúdio Blumhouse prináša ďalšiu lahôdku z dielne režiséra Scotta Derricksona. Trinásťročný Finney Shaw vie, že sa nesmie baviť s cudzími ľuďmi. Zvlášť teraz, keď v okolí bez stopy zmizlo niekoľko rovnako starých chlapcov. Lenže nešikovný amatérsky kúzelník, ktorému sa okolo jeho čiernej dodávky rozsypali rekvizity, určite potrebuje jeho pomoc. Že to bola lesť, Finneymu dôjde, až keď sa prebudí vo zvukotesnej pivničnej miestnosti. Sem za ním chodí únosca ukrytý pod diabolskou maskou a nosí mu jedlo. To je jediná láskavosť, ktorú voči Finneymu prejavuje. Ten vie, že musí za každú cenu utiecť, lenže zamrežované okno je príliš vysoko a za masívnymi kovovými dverami sa skrýva On. Na stene Finneyho väzenia visí odpojený čierny telefón. V deň, keď sa Finney rozhodne rezignovať, nečakane a nevysvetliteľne zazvoní. Chlapec zdvihne slúchadlo a v ňom začuje hlasy predchádzajúcich obetí vraha. Tie sa snažia Finneymu poradiť, ako z pivnice uniknúť. Sú skutočné, alebo je to len ďalšia únoscova sadistická hra?

Príbeh hororu Čierny telefón bol inšpirovaný poviedkou z pera Joea Hilla, na ktorú Scott Derrickson narazil náhodou: “Vošiel som do kníhkupectva v čase, kedy kniha vyšla. V tom čase som nevedel, kto je Joe, nieto ešte, že je to syn Stephena Kinga. Stál som v kníhkupectve, čítal túto poviedku a pomyslel som si: “Páni, ten chlap je skvelý!” Poviedka mala iba 20 strán, ale pomyslel som si, že koncept je fantastický a výborný nápad na film.” O pár rokov neskôr, keď som stále na poviedku nemohol zabudnúť, prišla tá správna chvíľa, aby bola pretvorená na film. Samotného autora príbehu, Joea Hilla, to zrejme dosť prekvapilo, pretože sám pôvodne chcel, aby poviedka bola románom, no nevedel prísť na to, ako rozšíriť príbeh bez toho, aby ho zaviedol na miesta, na ktoré nechcel. “Bolo fascinujúce sledovať, ako to Scott a Cargill riešia, aby dej obohatili, zväčšili a naplnili postavami, z ktorých každá má svoj vlastný príbeh a múdrosť, ktoré im museli pridať,” povedal syn Stephena Kinga, ktorý sa určite tešil, že príbehu sa následne bez zaváhania zhostilo štúdio Blumhouse, z dielne ktorého vychádzajú najlepšie horory všetkých čias. Od identických tvorcov, ako Čierny telefón, napríklad legendárny Sinsiter.

